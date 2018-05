P U B L I C







"Pertenezco a una generación que quiso cambiar el mundo, fui aplastado, derrotado, pulverizado, pero sigo soñando que vale la pena luchar para que la gente pueda vivir un poco mejor y con un mayor sentido de igualdad" --José (Pepe) Mujica. Atlanta es la ciudad natal de uno de los combatientes por la libertad más importantes y famosos del mundo. Martin Luther King nació el 15 de Enero de 1929, se crió en Sweet Auburn, un barrio que aún hoy atrae a visitantes de todo el mundo. Cerca de su casa natal se erige la iglesia baptista Ebenezer, lugar en el que fue bautizado y dónde su padre le enseñó a rezar. En ella, en la actualidad se oyen grabaciones de sus discursos por los altavoces. Fue un pastor estadounidense, activista, líder del "Movimiento de los Derechos Civiles de la Población Afroamericana". Valedor de la resistencia no violenta ante la discriminación racial mediante manifestaciones pacíficas, basadas en sus creencias cristianas. Su llamamiento por la lucha no violenta contra el racismo culminó con su famoso discurso "Tengo un sueño", en el que describe su sueño de una sociedad dónde los blancos y los negros vivan en igualdad. Aunque fue un héroe para muchos, Martin Luther King, era considerado un enemigo para aquellos que se oponían a la igualdad. El 1° de Abrl de 1968, fue asesinado por todo lo que representaba. Recibió un disparo de un francotirador cuando salía a tomar aire en el balcón de su habitación del Motel Lorraine, en Memphis. Tenía sólo 39 años. Sus restos mortales reposan en un sepulcro en la parte exterior del King Center. Está situado en medio de un estanque dónde arde una llama perpetua. Martin Luther King una vez tuvo un sueño y allá dónde esté, verá que tal vez, algún día, ésto se convierta en realidad. ¡Y es que hay que luchar por los sueños! Nos quedan sus sabias reflexiones como legado, tan importantes y necesarias todavía hoy. Estas citas recogidas de entre sus muchos discursos y escritos, son algunas de las más inspiradoras que leí. - "Tengo un SUEÑO, un solo sueño: seguir soñando. ¡SOÑAR con LIBERTAD, JUSTICIA, con la IGUALDAD! Y ojalá ya no tuviera necesidad de soñar". - "Nada en el mundo tan peligroso como la IGNORANCIA SINCERA y la ESTUPIDEZ CONCIENZUDA". - "El que es incapaz de PERDONAR, es incapaz de AMAR": - "Si ayudo a una sola persona a tener ESPERANZA, no habré vivido en vano". - "Lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la INDIFERENCIA de los buenos". - "Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar gatea. Hagas lo que hagas, sigue siempre HACIA ADELANTE". - "Aún sabiendo que el mundo se acaba mañana HOY igual plantaría un manzano". - "Nada se olvida tan lentamente como una ofensa, ni tan rápido como un favor", - "Hemos aprendido a volar como los pájaros; a nadar como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como humanos". Martin Luther King.

El Rincón de Aléthea:

Por Angela Monsalvo



