Para Vamos Campana "se tiene que convocar a la comunidad para combatir la inseguridad"

Desde el espacio ciudadano Vamos Campana aseguraron que ante "la gran cantidad de hechos delictivos sucedidos en las últimas semanas" en nuestra ciudad "es necesario que se haga una convocatoria desde el Ejecutivo municipal a concejales, jueces, fiscales, policía, partidos de oposición, entidades intermedias y vecinos de las zonas afectadas por la delincuencia para tratar los temas puntuales de inseguridad". A su vez, agregaron: "Además se tiene que generar el debate de un proyecto multidisciplinario, que involucre a todas las instituciones, y que pueda resolver los problemas de la inseguridad a partir de la implementación de nuevas tecnologías pero también de realizar gestiones de mayor personal para la cobertura permanente de todas las zonas de la ciudad". En ese sentido, desde Vamos Campana resaltaron que "la participación ciudadana es fundamental para encontrarle soluciones conjuntas a los problemas de los campanenses". "Y en el caso de la inseguridad es vital que lo hagamos urgente porque está en riesgo la vida de los vecinos. Si bien este problema no es de ahora, el nuevo gobierno no ha podido resolverlo, entonces nosotros creemos que es necesaria la participación de todos los vecinos y de los actores interesados para encontrarle una solución conjunta a este problema que es de larga data" sostuvieron desde el espacio político. "De nada sirve", argumentaron de Vamos Campana, "que se secuestren motos, que se aumente con esto la recaudación para que el vecino recupere sus vehículos o que se coloquen cámaras en un lugar y patrullaje, si en los lugares en donde no hay cámara el patrullaje es insuficiente, si todo ello no ayuda a una real prevención del delito". Para el espacio ciudadano, el primer paso de esta lucha "es formular políticas que generen mayor igualdad social y que terminen con la exclusión".

"La participación ciudadana es fundamental para encontrarle soluciones conjuntas a los problemas de los campanenses", aseguraron.



Para Vamos Campana "se tiene que convocar a la comunidad para combatir la inseguridad"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: