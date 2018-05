Hoy comienza "Campana Show" por Canal 15

Con la conducción de Paula Fabbri, se emitirá todos los jueves de 19 a 20 horas. Muchos la conocen por sus tareas en el área de Desarrollo Humano del Municipio campanense; otros, seguramente, la han visto en la televisión. Se trata de Paula Fabbri (39 años), quien esta tarde, de 19 a 20 horas, inaugura un programa titulado "Campana Show" a través de la pantalla de Canal 15 Campana. Es una producción de "Estilo A" producciones a través de la cual se podrán apreciar distintos talentos y "mini-talentos" de nuestra ciudad. Se hablará también de "la noche campanense" y habrá un segmento de música con una banda ya consolidada que se presentará en el programa con sus temas. Además, para completar la propuesta, se anuncia un bloque con "Las Locuras de Paula". Según informaron desde la producción, los participantes y convocados serán de Capital Federal, el Gran Buenos Aires y de nuestra región, aunque también llegarán desde la provincia de Córdoba. Paula es hincha de Boca y fanática de Cacho Castaña. Y fue justamente en un programa cuando seguía a su ídolo donde por primera vez una productora le propuso hacer de "extra". Después ya no paró. Empezó en "Tú Cara me Suena" de Marley (Telefé), acompañando a Benjamín Amadeo durante su imitación de Robbie Williams. Y este año la contactaron desde "El Show del Problema" (Canal 9), conducido por Nicolás Magaldi, donde participó de una divertida situación familiar. Luego saltó a Canal 13 donde participó doce veces en "La Tribuna de Guido" y volvió a pasar por Telefe en el programa "¿En qué mano está?". Allí ganó $20.000. La ahora conductora se entusiasmó ante sus reiteradas apariciones en TV y reveló que la contactaron de un programa de aire en Capital Federal, pero su destino finalmente fue otro: "Me crucé en Campana con Alberto "Perro" Arce y ahora me quedé acá. Se fue dando de un canal a otro, para mí todo esto es mucha suerte y un sueño. Apuesto a Campana y por eso decidí largarme con esto proyecto", aseguró.



PAULA FABBRI ARRANCARÁ UNA NUEVA ETAPA DESPUÉS DE SER "EXTRA" EN DIFERENTES PROGRAMAS (FOTO: SAMANTA D´AMARIO).



Hoy comienza "Campana Show" por Canal 15

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: