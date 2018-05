La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 03/may/2018 Nacional B - Villa Dálmine:

El partido por la primera fase del Reducido se disputará el domingo desde las 18 horas en La Ciudadela. El Violeta está obligado a ganar para avanzar. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó ayer la programación de los cuatro partidos de la primera fase del Reducido del Nacional B y también a los árbitros que estarán al frente de esos encuentros. De esta manera, se conoció que Pablo Echavarría dirigirá el cotejo que Villa Dálmine disputará el domingo desde las 18 horas como visitante frente a San Martín de Tucumán con televisación de TyC Sports. Echavarría no dirigió nunca en la actual temporada al equipo de nuestra ciudad, por lo que sus últimos dos antecedentes con Villa Dálmine son del campeonato pasado: - 29 de abril de 2017: derrota 4-1 como visitante frente a Chacarita por la 30ª fecha (esa noche expulsó a Federico Recalde). - 20 de mayo de 2017: empate 1-1 como visitante ante Douglas Haig por la 34ª fecha. Así, con este árbitro, el Violeta nunca ganó, aunque ahora estará obligado a hacerlo si quiere avanzar de ronda en este octogonal por el segundo ascenso a Primera División. Es que por haber terminado mejor clasificado, San Martín contará con la ventaja de localía y también con la ventaja deportiva en caso de empate. Los últimos antecedentes de Villa Dálmine en Tucumán son una victoria y un empate: - 8 de octubre de 2016: victoria 2-1 por la 8ª fecha del campeonato 2016/17 con goles de Ezequiel Cérica y Pablo Ruiz. - 3 de diciembre de 2017: empate 1-1 por la 11ª fecha de la temporada 2017/18. Burzio adelantó al Violeta a los 4 minutos de la primera parte, mientras que Claudio Bieler igualó a los 7 del segundo tiempo. EL RESTO Dos de los otros tres encuentros de la primera fase del Reducido por el ascenso se jugarán también el domingo: - 15.05 horas: Sarmiento (J) vs Instituto / Ramiro López - 15.35 horas: Brown (A) vs Atlético Rafaela / Luis Álvarez En tanto, el partido que cerrará la primera fase del octogonal se disputará el martes 8 de mayo, cuando el perdedor de la final de desempate entre Aldosivi y Almagro recibirá la visita de Agropecuario de Carlos Casares en un cotejo que se jugará desde las 21.05 con arbitraje de Pablo Díaz.

DE REGRESO. GONZALO PAPA VOLVERÁ A LA FORMACIÓN VIOLETA TRAS CUMPLIR SU SANCIÓN. YA JUGÓ ESTA TEMPORADA EN TUCUMÁN, EN EL EMPATE 1-1 DE LA FECHA 11.

