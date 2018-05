P U B L I C



El encuentro debía disputarse el domingo, pero por las inclemencias climáticas, fue postergado para esta tarde, siempre desde las 15.30 en General Rodríguez. En lo que será su última presentación como visitante del actual campeonato de Primera D, Puerto Nuevo enfrentará esta tarde a Atlas en General Rodríguez en un encuentro pautado para las 15.30 horas que se disputará siempre y cuando el árbitro Lucas Mattis considere que el campo de juego está en condiciones. Es que las intensas lluvias de los últimos días podrían derivar en una nueva suspensión, dado que el pasado domingo no se pudo jugar tal como estaba programado inicialmente. Para el Auriazul será la oportunidad de cortar una racha de ocho juegos sin victorias, con tres empates y cinco derrotas en esa seguidilla que ha hundido al equipo de nuestra ciudad y no le ha permitido llegar al final del torneo peleando por el ingreso al Reducido, tal como eran las expectativas en el barrio Don Francisco. Por su parte, Atlas ya tiene asegurado su boleto a ese octogonal por el segundo ascenso a la Primera C, pero todavía busca una mejor ubicación. Actualmente se encuentra en el octavo puesto con 45 puntos, pero tiene margen para crecer en los dos partidos que le restan. También hoy a la misma hora jugarán: Real Pilar vs Argentino de Merlo; Centro Español vs Muñiz y Claypole vs Deportivo Paraguayo. La fecha había comenzado el sábado con el empate sin goles entre Lamadrid y Juventud Unida. Luego, el domingo, sí se pudo jugar en Rosario, donde Argentino venció 2-1 a Atlético Lugano. Mientas que el lunes, Liniers superó 2-1 como local al campeón Victoriano Arenas; al tiempo que Central Ballester le ganó 3-1 a Yupanqui. De esta manera, las posiciones quedaron encabezadas por Victoriano Arenas con 59 puntos, mientras que los ocho clasificados al Reducido por el segundo ascenso se ubican de la siguiente manera: 2) Lamadrid, 51 puntos; 3) Centro Español, 50 puntos; 4) Argentino de Merlo, 50 puntos; 5) Liniers, 49 puntos; 6) Argentino de Rosario, 47 puntos; 7) Juventud Unida, 47 puntos; 8) Atlas, 45 puntos; y 9) Central Ballester, 45 puntos.

Primera D:

Si las lluvias lo permiten,Puerto Nuevo visita Esta Tarde a Atlas

