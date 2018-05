MAR CHIQUITA DE AGUSTINA: hace una semana dábamos cuenta de que esta laguna se estaba prácticamente secando y que los pejerreyes se estaban muriendo por falta de oxígeno y agua. Bueno hoy tenemos que decir que habiendo recibido agua y en esta última semana con lluvias que llegaron a los 120 milímetros se está recuperando con buena pesca nuevamente con pejerreyes de excelente portes realizándose una muy buena pesca en tres o cuatro horas. ADELA (R.2 Km. 129): Otra laguna de las encadenadas que rinde muy bien a la hora de la pesca del pejerrey, muy visitada. Gareteando da muy buenos resultados. Y hubo pescadores que anclado hicieron muy buena pesca. Devolver los pejerreyes que no dan la medida. BLANCA GRANDE (Olavarría): Una laguna donde la pesca no es fácil, hay que trabajarla y los pejerreyes en su mayoría son de 30 a 40 cm. Anclado una buena opción, para pasar el rato hay carpas y alguna taruchas cerca de la costa. CHASCOMUS (R.2 Km.112) Embarcado se está pescando bien, en una jornada de pesca con buenas cañas podemos obtener unas 15 piezas por pescador de medida. Los tamaños son de chico a mediano. De costa la pesca es regular, hay días donde obtenemos buena pesca y otros a mojar la carnada. Los pejerreyes en su mayoría son chicos, por eso recomendamos hacer pesca con devolución CHASICO (R.3-R.22 Km.737): Médanos la pesca se está dando a media agua y algunos días a flote, en general hay buen pique, el tema principal pasa por lo imprevisto del clima, por lo demás todo bien, el pejerrey está en un promedio de 30 a 40 cm, no es la pesca de otros años en calidad y cantidad. Esperemos que con los primeros fríos tengamos mejores pesca en esta laguna que se encuentra bastante lejos de nuestra ciudad. COCHICO (R.65- R.33 Km. 209): Guamini Quienes navegaron un poco, encontraron buenas piezas por La Barranca de los Loros, la mayoría a media agua. De a poco esta laguna está volviendo a tener buena pesca. CHIS CHIS (R.2 km. 143): Chascomus La mayoría de los pejerreyes están entre los 15 a 28 cm, hoy mucho pejerrey fuera de medida, por eso aconsejamos hacer pesca con devolución de las piezas que no llegan a la medida. El nivel de agua es bueno, y lo mejor es garetear la laguna, a 10 cm de profundidad. En nuestro programa de TV Nº 721 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopes-cador.com.ar o en nuestro canal de YouTube. Entérate además del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz todos los días jueves de 20 a 22 horas, siempre con la conducción de Luis María Bruno, y como ya es costumbre con toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas como Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello, de Crónica Pesca; Wilmar Merino, de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend; el Profesor Diego Araujo, del partido de la costa de Pescando en AM; Jorge Virgilio, desde Tandil y de Planeta pesca Radio; Daniel Console, del Diario Oral del Pescador; y Daniel Rodríguez, del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Para contactarse con el Semanario del Pescador, comunicarse al (03489) 15-662887 o a través de www.semanariopescador. com.ar



Gran recuperada en Mar Chiquita de Agustina



Semanario del Pescador:

El Pique en Las Lagunas

Por Luis María Bruno

