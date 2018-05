Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del jueves, 03/may/2018. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del jueves, 03/may/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

ATADAS A LOS SALARIOS: Los bloques opositores consiguieron dictamen para avanzar con el proyecto de actualizar tarifas de acuerdo con la variación de los salarios.- EL DÓLAR NO AFLOJA: $21,52; el mercado cambiario mantuvo la misma tendencia ascendente.- CANDIDATURA IMPUGNADA: Abuelas de Plaza de Mayo presentó impugnación a la candidatura de Inés Weinberg de Roca al cargo de procuradora general de la Nación.- FONTANET LIBRE: ex líder de la banda Callejeros "Pato" Fontanet, fue liberado este miércoles.- PAZ EN EL PAÍS VASCO: Tras cuatro décadas de atentados, secuestros y extorsiones, la ETA anunció su disolución.- ATADAS A LOS SALARIOS Los bloques opositores que integran la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados consiguieron este miércoles dictamen para avanzar con el proyecto que propone actualizar las tarifas de luz y gas de acuerdo con la variación de los salarios, por lo que la propuesta quedó en condiciones de ser tratada la semana en el plenario del cuerpo. Uno de los autores de la iniciativa, el massista Marco Lavagna, señaló que "como el gobierno hizo el aumento de tarifas sobre el supuesto de una inflación baja, de entre el 8 y el 10% anual; y evidentemente no lo cumplirá, ahora debe aflojar con las tarifas". EL DÓLAR NO AFLOJA: $21,52 El mercado cambiario mantuvo este miércoles la misma tendencia ascendente que mostró a fines de la semana pasada. Según el promedio que realiza el Banco Central, el dólar cerró a $21,52, 64 centavos por encima de la cotización del viernes. A lo largo de la jornada, el BCRA vendió US$504,5 millones en el mercado. Las reservas, en tanto, cerraron la jornada en US$ 55.998 millones. CANDIDATURA IMPUGNADA La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo presentó este miércoles al ministro de Justicia, Germán Garavano, una impugnación a la candidatura de Inés Weinberg de Roca al cargo de procuradora general de la Nación y a otras postulaciones de jueces y fiscales por "falta de compromiso con los derechos humanos". "En el caso de la doctora Weinberg, las Abuelas expresamos que no cumple con los requisitos del decreto 222/03, en particular en lo referido a la exigencia de un claro compromiso con los derechos humanos, dado que las posiciones públicas de la Dra. Weinberg no resultan coherentes con los estándares alcanzados en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad en la Argentina", indicaron las Abuelas en un comunicado. FONTANET LIBRE El ex líder de la banda Callejeros, Patricio "Pato" Fontanet, fue liberado este miércoles por orden del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1, que le concedió la libertad condicional. Según trascendió, el cantante recibió el beneficio de la libertad condicional luego que el Tribunal de Ejecución le redujera la pena tras realizar una serie de cursos dentro de la cárcel. Fontanet había sido condenado a siete años de prisión por el incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2004 en el boliche República Cromañón durante un recital de Callejeros, que dejó un saldo de 194 víctimas fatales y varios heridos. PAZ EN EL PAÍS VASCO Tras cuatro décadas de atentados, secuestros y extorsiones, la organización separatista vasca ETA anunció en una carta difundida este miércoles que "ha disuelto completamente todas sus estructuras", aunque advirtió que continúa la confrontación política con el Estado español y el francés. El grupo, considerado como terrorista por la Unión Europea, dice querer abrir "un nuevo ciclo político" en el País Vasco, donde la coalición independentista Bildu es la segunda fuerza parlamentaria por detrás del gobernante PNV, nacionalista pero no separatista.

