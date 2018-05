Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 03/may/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 03/may/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

JAGUARES, POR LA CUARTA: Por la 12ª fecha del Super Rugby, enfrentarán a los Chiefs de Nueva Zelanda.- TENISTAS ARGENTINOS: Federico Delbonis perdió ayer frente al italiano Simone Bolelli. En tanto el santiagueño Marcos Trungelliti perdió ayer 6-2 y 7-6 frente al italiano Paolo Lorenzi.- BÁSQUET: SAN LORENZO ES EL 1. El Ciclón se impuso de visitante a Hispano Americano por 84 a 66.- LOS PLAYOFFS DE LA NBA: el martes se disputaron dos nuevos encuentros.- BOXEO: NO PUDO LA LEONA. La boxeadora argentina Victoria Bustos perdió en fallo unánime ante la irlandesa Katie Taylor.- BOCA SIGUE CON VIDA: Por la Copa Libertadores, Boca Juniors igualó 1-1 como visitante frente a Junior de Barranquilla.- GANÓ ATLÉTICO TUCUMÁN: derrotó 1-0 como local a Peñarol de Uruguay.- COPA LIBERTADORES: RACING Y RIVER: recibirá desde las 19.15 a Universidad de Chile por la quinta fecha del Grupo E.- ASCENDIÓ PLATENSE: Con un gol de José Vizcarra en el primer tiempo extra, derrotó ayer 1-0 a Estudiantes de Caseros en el partido desempate de la Primera B Metropolitana.- CHAMPIONS: LIVERPOOL, EL RIVAL, se convirtió ayer en el rival del Real Madrid para la final de la Champions League. EL FESTEJO DEL BARSA: Tras vencer 4-2 como visitante a Deportivo La Coruña con un nuevo triplete de Lionel Messi, el Barcelona festejó su nuevo título de Liga por las calles de la capital catalana.- PRIMERA C: Defensores Unidos consiguió ayer un gran triunfo 3-0 como visitante sobre Alem.- JAGUARES, POR LA CUARTA Por la 12ª fecha del Super Rugby, los Jaguares enfrentarán en la madrugada de este viernes a los Chiefs de Nueva Zelanda en un partido que se jugará desde las 4.30 en el estadio internacional de Rotorua. Para este encuentro, el head coach Mario Ledesma dispuso cinco cambios respecto a la formación inicial que presentó el pasado sábado en la victoria 20-13 sobre los Blues. Así, los XV de la franquicia argentina serán: Joaquín Tuculet; Ramiro Moyano, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente, Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez, Gonzalo Bertranou; Javier Ortega Desio, Marcos Kremer, Tomás Lezana; Tomás Lavanini, Guido Petti; Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya, Santiago García Botta. Jaguares ganó de manera consecutiva los tres partidos que ya disputó en esta gira por Oceanía y de esa forma mejoró su registro de la temporada a cinco triunfos y cinco derrotas. TENIS: DERROTAS ARGENTINAS El azuleño Federico Delbonis perdió ayer frente al italiano Simone Bolelli por 3-6, 7-5 y 6-2 y de esa manera quedó eliminado en la segunda ronda del ATP 250 que se disputa en Estoril (Portugal). Por este mismo torneo, hoy jugará el bonaerense Nicolas Kicker, quien enfrentará al español Pablo Carreño Busta por un lugar en los Cuartos de Final. En tanto, por la segunda ronda del ATP 250 de Estambul, el santiagueño Marcos Trungelliti perdió ayer 6-2 y 7-6 frente al italiano Paolo Lorenzi y quedó eliminado del certamen después de haber avanzado desde la qualy. Mientras que en Munich, en el otro ATP 250 que se disputa esta semana, hoy se presentará Diego Schwartzmann frente al alemán Maximilian Marterer por un lugar en los Cuartos de Final. BÁSQUET: SAN LORENZO ES EL 1 La fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol está llegando a su final y ya tiene definido a su número uno: San Lorenzo de Almagro. El Ciclón se impuso de visitante a Hispano Americano por 84 a 66 y se aseguró definir de local todos los playoffs. En cuanto a la permanencia, Ferro Carril Oeste quedó muy cerca de tener que jugar ante Salta Basket la serie por el descenso luego de perder 89-77 como local frente a Peñarol de Mar del Plata (jugó el campanense Juan Martín Fernández). LOS PLAYOFFS DE LA NBA En la continuidad de los Playoffs de la NBA, el martes se disputaron dos nuevos encuentros. Por la Conferencia Oeste, Golden State Warriors venció 121 a 116 a New Orleans Pelicans con 28 puntos en 27 minutos de Stephen Curry, quien regresó tras la lesión que lo había marginado del duelo frente a San Antonio Spurs. De esta manera, los vigentes campeones se imponen 2-0 en la serie ante los Pelicans. En tanto, en la Conferencia Este, los Cleveland Cavaliers le ganaron 113 a 112 a los Toronto Raptors en Canadá y, así, se "robaron" la localía de la serie en el primer juego. El segundo se disputará esta noche, nuevamente en Toronto. BOXEO: NO PUDO LA LEONA La boxeadora argentina Victoria Bustos perdió en fallo unánime ante la irlandesa Katie Taylor, en una pelea desarrollada en el Barclays Center de Brooklyn. En este combate las dos exponían sus respectivas coronas: Bustos llegaba como campeona mundial ligero de la Federación Internacional (FIB) y Taylor, con el cetro de la Asociación Mundial (AMB). "La Leona" mostró coraje y dejó en el ring todo lo que tenía, pero cedió en las tarjetas, donde, para los jueces, la europea se impuso 99-91, 99-91 y 98-92. BOCA SIGUE CON VIDA Por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, Boca Juniors igualó 1-1 como visitante frente a Junior de Barranquilla y sigue con vida en el certamen, aunque no depende de sí mismo. Es que quedó sin chances de alcanzar al líder Palmeiras y a un punto del equipo colombiano. Por eso, en la última fecha, se jugará todo como local ante Alianza Lima de Perú, al tiempo que esperará por una ayuda del elenco brasileño. GANÓ ATLÉTICO TUCUMÁN Por el Grupo C, Atlético Tucumán derrotó 1-0 como local a Peñarol de Uruguay y consiguió tres puntos de oro para buscar su pase a los Octavos de final de la Copa Libertadores. De hecho, el Decano avanzará a esa instancia si en la última fecha obtiene un empate como visitante frente a Nacional de Paraguay, que también se clasificará con ese resultado. COPA: RACING Y RIVER En la continuidad de la Copa Libertadores, Racing Club recibirá desde las 19.15 a Universidad de Chile por la quinta fecha del Grupo E. En caso de ganar, La Academia asegurará su boleto a Octavos de Final. En tanto, desde las 21.30, River Plate visitará a Independiente Santa Fe de Colombia, sabiendo que con un empate conseguirá la clasificación a la próxima ronda. ASCENDIÓ PLATENSE Con un gol de José Vizcarra en el primer tiempo extra, Platense derrotó ayer 1-0 a Estudiantes de Caseros en el partido desempate de la Primera B Metropolitana y, de esa manera, consiguió el ascenso al Nacional B, categoría de la que había descendido en el año 2010. Por su parte, Estudiantes tendrá una segunda posibilidad en el Reducido de la Primera B que entregará el segundo ascenso. CHAMPIONS: LIVERPOOL, EL RIVAL Liverpool de Inglaterra se convirtió ayer en el rival del Real Madrid para la final de la Champions League. El equipo inglés dejó en el camino a la Roma de Italia tras ganar 5-2 como local en el primer partido y perder 4-2 ayer en la revancha disputada en la capital italiana. Para Liverpool, que tiene cinco títulos de Europa, será su octava final de la historia; mientras que Real Madrid es el club más ganador de "La Orejona", trofeo que levantó en 12 de las 15 finales que disputó en este certamen y que ganó en las últimas dos ediciones (2016 y 2017). EL FESTEJO DEL BARSA Tras vencer 4-2 como visitante a Deportivo La Coruña con un nuevo triplete de Lionel Messi, el Barcelona festejó su nuevo título de Liga por las calles de la capital catalana. El Blaugrana ganó siete de los últimos diez torneos domésticos de España y conquistó también las últimas cuatro ediciones de la Copa del Rey. Así, Lionel Messi ya llegó a los 32 títulos en el Barsa. PRIMERA C Defensores Unidos consiguió ayer un gran triunfo 3-0 como visitante sobre Alem y se mantiene al frente de las posiciones de la Primera C a pesar de tener un partido menos (frente a Laferrere, suspendido por lluvias). El equipo de Zárate suma 70 puntos y aventaja por uno a Central Córdoba de Rosario (ayer le ganó 3-1 a Laferrere como visitante) y por cuatro a Argentino de Quilmes (venció 2-1 a Defensores de Cambaceres, que descendió a la Primera D). A CADU, además del postergado ante Laferrere, le resta jugar con Dock Sud y Argentino (Q), mientras que a Central Córdoba le quedan Alem y Dock Sud; y a Argentino (Q) le falta enfrentar a Midland y CADU.



