Las únicas críticas se escucharon desde la bancada del PJ-Unidad Ciudadana, que habló de una ley pensada para "ajustar gastos y reducir la automonía" de los Municipios. Se profundiza la división interna de los bloques opositores a Abella.

El Concejo Deliberante volvió a ser testigo anoche de la división que se profundiza entre los bloques opositores al gobierno de Abella. Fue cuando se trató la convalidación al decreto del intendente para adherir a la ciudad al Pacto Fiscal provincial, proyecto que fue rechazado de plano por el peronismo, pero frente al que se abstuvo la UV Calixto Dellepiane, lo que le permitió a Cambiemos -la primera minoría- aprobarlo sin dificultad.

Pero lo más llamativo del debate fue que el líder del dellepianismo, Axel Cantlon, se expresó sobre las bondades del Pacto Fiscal pero no sobre los motivos que llevaban a su bancada a no acompañarlo de forma positiva. Posteriormente, en diálogo con LAD, el concejal sí se referiría al aspecto negativo de la ley, al hablar de "disciplinamiento provincial a los intendente alineados o no alineados".

El presidente del bloque de concejales de Cambiemos, Carlos Cazador, tildó de "excelente" la ley de Pacto Fiscal a la que se adhirió Campana: señaló que "va a permitir el control" de las cuentas municipales para evitar desequilibrios.

Luego, en un comunicado de prensa oficial, el oficialismo amplió su postura: consideraron la medida como "muy positiva" ya que "representa una herramienta útil para el manejo racional, ordenado y transparente de los recursos y gastos fiscales municipales".

Las críticas que se escucharon en el recinto provinieron únicamente desde la bancada del PJ-Unidad Ciudadana. Fue su máxima referente, Soledad Calle, quién cuestionó la intención del Pacto Fiscal de "ajustar gastos y reducir la autonomía para endeudarse" que tienen los municipios, además de afectarla también "en materia de empleo público".

En ese sentido, sostuvo que la gobernadora María Eugenia Vidal viene a limitar la capacidad de endeudamiento del Municipio de Campana -potestad que, dijo, es de la Asamblea de Mayores Contribuyentes - cuando ella "emitió más de 5 mil millones (de deuda) en bonos en moneda extranjera".

El Pacto Fiscal fue un acuerdo que Vidal les propuso a los intendentes bonaerenses para controlar el gasto público, en línea con lo que el presidente Macri le había solicitado a cada uno de los gobernadores. La letra chica del acuerdo girado a los distritos establece que las ciudades adheridas podrán apelar a una mejor asistencia financiera de la Gobernación, pensando especialmente en la coparticipación de los $40 mil millones del Fondo del Conurbano girado por Nación a La Plata.



EL BLOQUE OFICIALISTA ACOMPAÑÓ LA INICIATIVA BAJADA DESDE EL GOBIERNO PROVINCIAL.





El bloque PJ-Unidad ciudadana cuestiono el pacto fiscal

