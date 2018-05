La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/may/2018 Estudiantes de UNLu reclamaron la renuncia del Director en el centro de la ciudad







Se movilizaron ayer con el apoyo de egresados, docentes y agrupaciones sociales. Exigen que la universidad active el protocolo de intervención en casos de violencia de género y un juicio académico contra el suspendido director del Centro Regional. Estudiantes y diversas agrupaciones se manifestaron ayer por el centro de la ciudad para exigir la destitución de Marcelo Hergenreder como director de la sede regional de la Universidad Nacional de Luján, quien la semana pasada fue denunciado por una estudiante de Trabajo Social por violencia de género en la vía pública. "Lo que estamos exigiendo es la expulsión definitiva como director y de cualquier otro cargo docente. Hoy sesionó la comisión de Plan de Estudios de Trabajo Social, donde están representados tanto estudiantes, auxiliares y docentes, y se elaboró un pronunciamiento para presentar ante el Consejo Superior y los órganos pertinentes, para pedir el juicio académico contra Hergenreder", precisó Agustina Gilio, de la agrupación estudiantil Cosecha Colectiva. "Si bien la compañera golpeada es de la facultad -expresó Vanina Irigoyen, de Trabajadores Sociales en Lucha- nosotros como movimiento estudiantil hubiésemos actuado de la misma manera porque entendemos que un violento no puede estar a cargo de un centro regional de una universidad". Los estudiantes también reclamaron por la democratización de la casa de estudios, exigiendo que sea la comunidad educativa de los centros regionales quien puedan elegir a sus directores y no el rectorado. "Consideramos que esas personalidades no nos representan", manifestó Irigoyen. De la movilización participaron además egresados, docentes y militantes de partidos políticos. Asimismo, se sumaron estudiantes de otras instituciones de Campana, como el Instituto 15. La alumna del profesorado de Matemática Manuela Aberasturi, de la agrupación Tesis XI Pan y Rosas, expresó que "una persona tan violenta no puede estar al mando de una institución tan importante como es la Unlu zonal". Al mismo tiempo, criticó que en el listado de argumentos para organizar un juicio académico en la universidad no aparezca "la violencia de género o el acoso" debido a que se basa en una resolución de 1992, la cual consideró "arcaica".

