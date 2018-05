La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/may/2018 El dólar llegó a los $23







Ayer registró la mayor suba desde la salida del cepo y se disparó un 7%. EL BCRA subió nuevamente la tasa de referencia 300 puntos básicos, hasta el 33,25%. Y la proyección de la inflación para este 2018 trepó hasta el 22%. En una jornada de idas y vueltas, el dólar registró ayer la mayor suba desde la salida del cepo: saltó este jueves 1,5 pesos (ó 6,9%) y trepó a $23 su nuevo récord histórico. De esta manera, el billete no llegó a acompañar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa escaló 70 centavos en los minutos finales de la rueda para terminar también a $23. Con respecto a la jornada previa, avanzó $ 1,80 (ó 8,5%). Durante la rueda, el cambio de estrategia del Banco Central desconcertó a los operadores de la plaza cambiaria: en la primera parte de la rueda intervino con ventas por unos u$s 400 millones (en total sacrificó en la rueda u$s 451 millones) y anunció una suba de la tasa de interés de referencia en 300 puntos básicos al 33,25%. Al mediodía, inesperadamente, abandonó el control del tipo de cambio. En las últimas siete ruedas, la autoridad monetaria vendió unos u$s 5.300 millones, con lo que desde principios de marzo sacrificó unos u$s 7.700 millones en su intento por contener al tipo de cambio. OTROS 300 PUNTOS El Banco Central subió ayer jueves la tasa de interés de referencia unos 300 puntos básicos, al 33,25%, en medio de una fuerte tensión financiera y una nueva disparada del dólar. El presidente de la entidad, Federico Sturzenegger, volvió a reunir de imprevisto al Comité de Política Monetaria por fuera del cronograma para intentar hallar una salida a las presiones sobre el valor de la moneda nacional. Tras la decisión del Central de endurecer la política monetaria, las tasas de las Lebac saltaban al 38% en el mercado secundario para su plazo más corto (13 días). La entidad monetaria está buscando por todos los medios descromprimir la demanda de billetes verdes. Se trata esta de la segunda suba de tasa imprevista en menos de una semana dado que el pasado viernes 27 la autoridad monetaria ya había subido unos 300 puntos básicos la tasa de política monetaria para ubicarla en 30,25%. INFLACIÓN, AL 22% La proyección de inflación para este año subió en abril hasta el 22%, con un incremento de 1,7 punto porcentual respecto a marzo pasado, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central en base a las previsiones de consultoras y centros de investigación locales, entidades financieras y analistas extranjeros. La inflación núcleo esperada para el 2018 aumentó 1,7 punto porcentual respecto a la medición de marzo pasado, al pasar de 18,1% a 19,8%, de acuerdo con el relevamiento. En tanto, la expectativa de crecimiento económico se mantuvo en 2,5% por ciento para el corriente año, sin cambios respecto a la medición anterior. El REM es seguimiento sistemático de los principales pronósticos macroeconómicos de corto y mediano plazo que habitualmente realizan analistas especializados, locales y extranjeros, sobre la evolución de variables seleccionadas de la economía argentina.



