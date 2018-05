La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/may/2018 Primera D:

Puerto Nuevo perdió ante Atlas y llegó a nueve partidos sin triunfos









CLAYPOLE, CON VIDA Ayer se completó la 29ª fecha de la Primera D y la noticia más importante que dejó la jornada es que Claypole todavía sigue con vida en la lucha por la permanencia en la categoría. Le ganó 2-0 como local a Deportivo Paraguayo y logró evitar, por ahora, la "desafiliación" porque Real Pilar perdió 4-1 contra Argentino de Merlo (el campanense Germán Águila marcó dos goles y llegó a 12 en la temporada). Después del empate 2-2 con Puerto Nuevo, a Real Pilar solo le falta sumar un punto para asegurar la permanencia, pero perdió ante Muñiz y Argentino (M), al tiempo que Claypole suspendió su juego con Yupanqui (por lluvias) y le ganó a Paraguayo. Así, el Tambero necesita ganarle a Puerto Nuevo en la última y a Yupanqui el suspendido y esperar que Lugano derrote a Real Pilar el próximo lunes. Los resultados de la 29ª fecha fueron: Lamadrid 0-0 Juventud Unida; Argentino de Rosario 2-1 Lugano; Liniers 2-1 Victoriano Arenas; Central Ballester 3-1 Yupanqui; Real Pilar 1-4 Argentino (M); Centro Español 0-0 Muñiz; Atlas 3-0 Puerto Nuevo y Claypole 2-0 Deportivo Paraguayo.

El equipo de Medina y Pereyra cayó ayer 3-0 como visitante. El lunes terminará el campeonato como local frente a Claypole. "Que esto se termine". Palabras más, palabras menos, eso se escucha en el barrio Don Francisco. Es que Puerto Nuevo sigue extendiendo su racha negativa en la parte final del campeonato de la Primera D. Ayer perdió 3-0 como visitante frente a Atlas y llegó a nueve encuentros sin victorias. Una seguidilla en la que apenas logró sumar tres unidades. Pero eso, de una forma u otra, se terminará el próximo lunes desde las 15.30, cuando el Auriazul reciba a Claypole en lo que será la última fecha de la temporada. El equipo de nuestra ciudad jugará para tratar de despedirse con una alegría y tres puntos para engrosar su promedio. En tanto, el Tambero llegará a Campana obligado a ganar si quiere seguir soñando con mantener la categoría. EL PARTIDO Ante Atlas, la dupla técnica Medina-Pereyra optó por un esquema similar al utilizado la fecha pasada en la derrota ante Centro Español. Con algunas modificaciones en cuanto a los nombres, Puerto Nuevo salió a la cancha con Ponce de León en el arco, Antoni Rodríguez como lateral derecho, Paulo Boumerá en la dupla central junto a Joaquín Montiel; y Ezequiel Ramón como marcador de punta izquierdo. En la mitad de cancha, en la zona de contención volvieron a estar Kevin Redondo y Franco Colliard, mientras que delante de ellos jugaron Tadeo MacIntyre, Pablo Sosa y el juvenil Tomás Fumeau. En tanto, Orlando "Pampa" Sosa volvió a ser el único delantero. En una cancha pesada y con algunos charcos en la zona del círculo central, el juego fue disputado en los primeros minutos. Sin embargo, el primer golpe que recibió la formación Portuaria llegó rápido. Demasiado rápido: a los cinco minutos de juego, luego de un corner pasado desde la izquierda, la pelota fue devuelta al área para que Gauna la baje de cabeza y Ramón Gnocchi de frente al arco defina y ponga el 1 a 0. Puerto Nuevo respondió al minuto siguiente por intermedio de Tadeo MacIntyre, quien a los 6 minutos recibió el balón por derecha dentro del área y definió por encima del travesaño en lo que pudo haber sido el empate Auriazul. El conjunto de Medina y Pereyra encontraba los espacios a la hora de atacar, pero no podía concretar en el arco rival. A los 14 minutos, el equipo de nuestra ciudad tuvo un peligroso tiro libre cerca del área que fue ejecutado por Pablo Sosa al palo del arquero, quien no tuvo inconvenientes para retener el balón. Pero fue Tomás Fumeau el que tuvo la más clara a los 34 minutos, cuando recibió un pase de MacIntyre que lo dejó cara a cara con el arquero. Sin embargo, Elías Córdoba (una de las figuras de esa primera mitad) respondió de excelente manera para sostener la victoria de su equipo. En la segunda mitad, nuevamente Atlas golpeó temprano: a los 6 minutos, Gauna, asistidor en el primer gol, volvió a ocupar dicho rol y envió un centro rasante a Antony Alonso, quien anticipó en el primer palo para sorprender a Ponce de León y colocar el 2 a 0. Finalmente, a los 34 minutos le llegó el premio a quien había asistido en las primeras dos conquistas. Gauna recibió un centro atrás de Martínez y sacó un fuerte remate para liquidar el encuentro y establecer el 3-0 final. SÍNTESIS DEL PARTIDO ATLAS (3): Elías Córdoba; Franco Gómez, Miguel Aguilar, Nicolás Pardo, Italo Portillo; Luis Jurchesen, Diego Prado, Antony Alonso, Ramón Gnocchi; Alejandro Martínez y Julio Gauna. SUPLENTES: Eduardo Vidacovich, Manuel Brandon, Iván Giménez, Franco Ruiz, Alan Salvi, Francisco Bravo Ocampo, Matías Cuenca. DT: César Rodríguez. PUERTO NUEVO (0): Rodrigo Ponce de León; Antoni Rodríguez, Paulo Boumerá, Joaquín Montiel, Ezequiel Ramón; Kevin Redondo, Franco Colliard; Tadeo MacIntyre, Pablo Sosa, Tomás Fumeau; Orlando Sosa. SUPLENTES: Esteban Montesano, Brian Aguirre, Eliseo Aguirre, Nicolás Rodríguez, Facundo Ferulano, Cristian Torres, Alex Curto. DT: Hugo Medina y Carlos Pereyra. GOLES: PT 5m Ramón Gnocchi (ATL); ST 6m Antony Alonso (ATL) y 34m Julio Gauna (ATL). CAMBIOS: ST 8m Curto x Fumeau (PN); 17m Torres x A. Rodríguez (PN); 23m Salvi x Gnocchi (ATL); 24m N. Rodríguez x O. Sosa (PN); 33m Cuenca x Alonso (ATL); 40m Bravo Ocampo x Jurchesen (ATL) AMONESTADOS: Prado, Gauna, Jurchesen (ATL) ÁRBITRO: Lucas Mattis. CANCHA: Atlas.

PROGRAMACIÓN FECHA 30 LUNES - 15.30 horas: Yupanqui vs Lamadrid / Ezequiel Yasinski - 15.30 horas: Deportivo Paraguayo vs Central Ballester / Tomás Diulio - 15.30 horas: Puerto Nuevo vs Claypole / Kevin Alegre - 15.30 horas: Muñiz vs Atlas / Lucas Brumer - 15.30 horas: Argentino de Merlo vs Centro Español / Franco Acita - 15.30 horas: Lugano vs Real Pilar / Santiago Jorge Mitre - 15.30 horas: Victoriano Arenas vs Argentino (R) / Jonathan De Oto - 15.30 horas: Juventud Unida vs Liniers / Lucas Mattis

