La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/may/2018 Atletismo:

Atletas del CCC cosecharon cuatro oros y una plata en el CENARD







Fue en el Torneo de Otoño de la Federación Metropolitana. Eric Muga, Paula Díaz, Valentín Solís y Iara Herrera ganaron sus respectivas pruebas. El pasado sábado se realizó el Torneo de Otoño de la Federación Metropolitana de Atletismo, que contó con la destacada participación de representantes del Club Ciudad de Campana, quienes reunieron cuatro medallas de oro y una de plata entre las categorías Mayores, Sub 18 y Sub 16. El evento se desarrolló en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), en el barrio de Núñez, donde los atletas entrenados por el profesor Diego Marquine obtuvieron los siguientes resultados: -Eric Muga: 1º en Lanzamiento de Disco - Mayores. -Paula Díaz: 1ª en Lanzamiento de Jabalina - Mayores. -Valentín Solís: 1º en Salto Triple - Sub 18. -Juan Martín Marquine: 2º en Salto en Alto - Mayores. -Iara Herrera: 1ª en 295 metros con vallas - Sub 16. -Juan Parodi: 7º en 400 metros con vallas - Mayores. -Bruno Godoy: 4º en su serie de 200 metros - Sub 18.

VOLANDO AL ORO. VALENTÍN SOLÍS GANÓ LA PRUEBA DE SALTO TRIPLE EN SUB 18.



Atletismo:

Atletas del CCC cosecharon cuatro oros y una plata en el CENARD

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: