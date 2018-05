La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/may/2018 DT de Villa Dálmine:

HOY SE DEFINE EL PRIMER ASCENSO Hoy, desde las 19.10 horas, se definirá el primer ascenso a la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) cuando Almagro y Aldosivi disputen el partido desempate en cancha de Arsenal de Sarandí. El encuentro, que tendrá asistencia de ambas parcialidades, tendrá en caso de empate dos tiempos extras de 15 minutos cada uno y definición por penales en caso de mantenerse la igualdad. El entrenador Felipe De la Riva se refirió al partido del domingo frente a San Martín en Tucumán por la primera fase del Reducido. Y también reconoció que ante Rafaela se escapó un partido que el Violeta tenía controlado. Luego de la derrota 2-0 ante Atlético Rafaela, el entrenador de Villa Dálmine, Felipe De la Riva, aseguró que "la responsabilidad" en el duelo de primera fase del Reducido la tiene San Martín de Tucumán. Sobre ese escenario no deseado para el Violeta que dejó la caída ante La Crema y que se agrava por las suspensiones de Renso Pérez y Nicolás Sánchez, el director técnico tuvo una mirada abierta: "Es un partido de 90 minutos y yo imagino que ellos también están decepcionados porque si ganaban en la última fecha eran campeones, así que dejaron pasar una buena oportunidad. Hay que preparar el partido y si nos tenemos fe y jugamos de igual a igual puede pasar cualquier cosa. La responsabilidad la tienen ellos y nosotros, seguramente, vamos a hacer un gran partido", señaló en declaraciones a FM Radio City. En cuanto a la derrota con Atlético Rafaela, el uruguayo hizo el análisis del juego y afirmó que el encuentro se definió en detalles, aunque marcó diferencias entre un tiempo y otro: "Hicimos un buen primer tiempo, en el que tuvimos nuestra chances, pero no las pudimos concretar porque nos faltó estar finos a la hora de la definición. En el segundo tiempo bajamos el nivel un poco desde lo físico, pero veíamos el partido controlado, porque el rival no inquietaba. Sin embargo, en un centro aislado, Albertengo, que es un gran jugador, pudo cabecear aprovechando que Celaya no pudo marcarlo porque estaba lesionado. Son detalles que definen un partido". Luego, De la Riva volvió la mirada a Tucumán: "Cumplimos todos los objetivos que nos propusimos durante la temporada y ahora vamos a jugar un mini torneo en el que todos nos dan por muertos. Vamos a Tucumán de punto, pero nosotros nos tenemos mucha fe", expresó respecto al encuentro que se disputará este domingo desde las 18 horas en La Ciudadela con arbitraje de Pablo Echavarría y en el que Villa Dálmine está obligado a ganar si quiere avanzar de ronda en este octogonal que definirá el segundo ascenso a la Primera División.

CON OPTIMISMO. "Hay que preparar el partido y si nos tenemos fe y jugamos de igual a igual puede pasar cualquier cosa", aseguró De La Riva.



