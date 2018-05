El enlazador de mundos, desapego, vivir el presente, cambio de ciclo. Transformación. Kin 86- enlazador de mundos 8 El enlazador nos pide hoy estar "en tiempo presente", estar aquí y ahora, vivir el momento. ¡La realidad es ya! Desconectar del pasado, no querer estar parados en el futuro, porque eso nos deja sin posibilidad de disfrute del momento. El PERRO lo guía al Enlazador para que estemos conectados con lo que nuestro corazón dicta, para que nos movamos guiados por los sentimientos verdaderos y los valores inalterables. Lo que conviene no siempre nos tiene felices. Momento de cerrar un ciclo. dar vuelta de página, dejar el pasado en el pasado, dejar que el futuro se transforme en presente, no querer vivir por adelantado Cierro un ciclo y abro otro nuevo, conectado desde el corazón. Ojo hoy con la arrogancia, los caprichos, las ofensas. No te encapsules ni te distancies. Hoy una nueva etapa se inicia en nuestra realidad. Poder de la intuición- Día para poder sutilizar el proceso-desapegar. Buen viernes para todos!!

Alejandra Dip alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar



Calendario Maya - Año Semilla 12:

Enlazador de Mundos 8 - Energía de Viernes 04/05/2018 - Trecena de la Tormenta

Por Alejandra Dip

