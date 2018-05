La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/may/2018 Remo:

Oficiales y promocionales del Boat Club Competirán el fin de semana en Villa Carlos Paz







Los equipos dirigidos por Gustavo Hereñú y Marilú Perea participarán de la segunda regata oficial y promocional del año. Este sábado 5 y domingo 6 de mayo, remeros de diez clubes de todo el país se congregarán en Villa Carlos Paz para participar de la ´´Regata de Remo Carlos Paz 2018´´, co-organizada por la Asociación Cordobesa de Remo y la Asociación Argentina de Remeros Aficionados. Y allí dirá presente una delegación del Campana Boat Club. La competencia incluirá una regata promocional y una oficial-master, puntuable esta última a los fines del Campeonato Anual por clubes. También se llevará a cabo la fecha inicial del Campeonato Argentino de Velocidad: regatas cortas, de 500 metros o menos, en las que prima la potencia, la explosividad, y el alto número de remadas por minutos por sobre la estrategia y la técnica que prima en las regatas convencionales de 2000 metros. En ella podrán participar remeros de cualquier categoría. El evento será fiscalizado por el cuerpo de árbitros de la Comisión de Regatas Internacional del Centro-Oeste y la Patagonia (C.R.I.C.O.P), presidido por el árbitro FISA Juan Carlos Gili. Para esta oportunidad, los remeros del Campana Boat Club seleccionados por los instructores Gustavo Hereñú y Marilú Perea son los siguientes: REGATA OFICIAL -InterM1x (single intermedia masculino): Gregorio Zanini -JM1x (single junior masculino): Lionel Erba -BM4x (cuádruple par Sub 23 masculino): Joel Alejandro Romero (stroke), Rubén Darío Geuna (3), Franco Ezequiel Almirón (2), y Lionel Erba (bow) -BLM2- (dos sin timonel peso ligero Sub 23 masculino): Franco Ezequiel Almirón (stroke), y Lionel Erba (bow) -BM2- (dos sin timonel peso pesado Sub 23 masculino): Joel Alejandro Romero (stroke) y Rubén Darío Geuna (bow) -BM1x (single sub-23 masculino): Joel Alejandro Romero REGATA PROMOCIONAL -Single shell libre femenino: Candela Gallippi -Doble par shell libre masculino: Kevin Ruiz (stroke) y Brian Falcón (bow) -Single shell libre masculino: Kevin Ruiz -Single clinker masculino Sub 14: Tobías Viera Veneziani -Single clinker masculino Sub 16: Lautaro Bravo -Single paseo masculino Sub 14 (A): Nicolás Martínez -Single paseo masculino Sub 14 (B): Isaías Gallippi -Single paseo masculino Sub 16: Santiago Geretto -Single paseo femenino Sub 16: Juana Modarelli -Cuatro con timonel clinker masculino libre: Brian Falcón (stroke), Kevin Ruiz (3), Franco Martínez (2), Bruno Carabajal (bow) e Isaías Gallippi (timonel)

EL CUÁDRUPLE PAR SUB 23. ESTARÁ INTEGRADO POR JOEL ROMERO, RUBÉN GEUNA, FRANCO ALMIRÓN Y LIONEL ERBA EN VILLA CARLOS PAZ.



Remo:

Oficiales y promocionales del Boat Club Competirán el fin de semana en Villa Carlos Paz

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: