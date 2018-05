La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/may/2018 Breves Deportivas







NI SCHWARTZMAN NI KICKER: el argentino Diego Schwartzman perdió por 6-4 y 6-2 ante el alemán Maximilian Marterer, a la vez que Nicolás Kicker perdió 6-1 y 7-5 ante el español Pablo Carreño Busta.- DEL POTRO, EN MADRID: El tandilense realizó ayer su primer entrenamiento en Madrid con miras a su regreso al circuito, que será la semana próxima.- PLAYOFFS DE LA LIGA NACIONAL DE BASQUET ya tiene definidas las ocho series de Octavos de Final.- SUPERLIGA: FECHA 26: hoy se pone en marcha la fecha; juegan San Martín de San Juan vs Vélez Sarsfield y San Lorenzo vs Belgrano de Córdoba.- CLASIFICÓ RACING: Por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, venció ayer 1-0 como local a Universidad de Chile.- TRIUNFO ROJO: En Brasil, Independiente consiguió una victoria vital para sus aspiraciones en la Copa Libertadores.- SIMEONE A LA FINAL: Atlético de Madrid dirigido por Diego "Cholo" le ganó 1-0 como local al Arsenal de Inglaterra.- NI SCHWARTZMAN NI KICKER En su debut en el ATP 250 de Munich, el argentino Diego Schwartzman (16º del ranking mundial) perdió por 6-4 y 6-2 ante el alemán Maximilian Marterer y sumó su tercera derrota consecutiva en la actual gira europea de polvo de ladrillo. En tanto, en el ATP 250 de Estoril, el otro argentino que quedaba con vida esta semana, Nicolás Kicker, perdió 6-1 y 7-5 ante el español Pablo Carreño Busta por la segunda ronda de este certamen que se disputa en Portugal. DEL POTRO, EN MADRID El tandilense Juan Martín Del Potro (6º del ranking mundial) realizó ayer su primer entrenamiento en Madrid con miras a su regreso al circuito, que será la semana próxima en el Mutua Open de la capital española, un Masters 1000 que tendrá como gran favorito al local Rafael Nadal, líder del ranking mundial. PLAYOFFS DE LA LIGA NACIONAL La Liga Nacional de Básquet ya tiene definidas las ocho series de Octavos de Final: San Lorenzo (1º) vs Peñarol de Mar de Plata (16º); San Martín de Corrientes (2º) vs Boca (15º); Atenas de Córdoba (3º) vs Olímpico de La Banda (14º); Instituto de Córdoba (4º) vs Regatas de Corrientes (13º); Quimsa de Santiago del Estero (5º) vs Estudiantes de Concordia (12º); La Unión de Formosa (6º) vs Hispano Americano de Río Gallegos (11º); Gimnasia de Comodoro Rivadavia (7º) vs Argentino de Junín (10º); Obras Sanitarias (8º) vs Bahía Basket (9º) En tanto, el playout por la permanencia lo disputarán Ferro Carril Oeste (19º) y Salta Basket (20º), mientras que Comunicaciones de Corrientes y Quilmes de Mar del Plata ya concluyeron su participación al terminar en los puestos 17 y 18 de la fase regular. SUPERLIGA: FECHA 26 Con dos partidos, hoy se pone en marcha la fecha 26 de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF): desde las 19 horas juegan San Martín de San Juan vs Vélez Sarsfield y desde as 21.15 lo harán San Lorenzo vs Belgrano de Córdoba. Mañana sábado se disputarán cinco encuentros: Argentinos Juniors vs Godoy Cruz (13.15), Arsenal vs Rosario Central (13.15), Newells vs Defensa y Justicia (15.30), Talleres vs Huracán (17.45) y Atlético Tucumán vs Olimpo (20.00). En tanto, el domingo fueron programados otros cinco cotejos: Temperley vs Patronato (11.00), Independiente vs Gimnasia de La Plata (13.15), Tigre vs Lanús (15.30), Boca Juniors vs Unión (17.45) y Estudiantes vs Racing Cub (20.00). Finalmente, la fecha se cerrará el lunes con Banfield vs Chacarita (19.00) y Colón vs River Plate (21.15). La tabla de posiciones de la Superliga se encuentra de la siguiente manera: 1) Boca Jrs, 53 puntos; 2) Godoy Cruz, 50 puntos; 3) San Lorenzo, 47 puntos; 4) Huracán, 46 puntos; 5) Independiente, 45 puntos; 6) Talleres, 44 puntos; 7) Defensa y Justicia, 41 puntos; 8) Unión, 40 puntos; 9) Argentinos, 40 puntos; 10) Belgrano, 40 puntos; 11) Racing Club, 39 puntos; 12) River Plate, 38 puntos; 13) Colón, 37 puntos; 14) Estudiantes, 35 puntos. Están suspendidos los siguientes encuentros: Gimnasia (LP) vs Boca Jrs; Arsena vs Racing Club; y Colón vs Vélez Sarsfield. CLASIFICÓ RACING Por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, Racing Club venció ayer 1-0 como local a Universidad de Chile y de esa manera aseguró su boleto a los Octavos de Final. El gol lo marcó el defensor Alejandro Donatti, quien compartió la zaga central con el campanense Leonardo Sigali. Las posiciones en el Grupo E quedaron de la siguiente manera: 1) Racing Club, 11 puntos; 2) Cruzeiro, 8 puntos; 3) Universidad de Chile, 5 puntos; 4) Vasco da Gama, 2 puntos. Anoche, al cierre de esta edición, River Plate enfrentaba como visitante a Independiente Santa Fe de Colombia, sabiendo que con un empate conseguía la clasificación a la próxima instancia. TRIUNFO ROJO En Brasil, Independiente consiguió una victoria vital para sus aspiraciones en la Copa Libertadores al derrotar 2-1 como visitante a Corinthians por la cuarta fecha del Grupo G, cuyas posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Corinthians, 7 puntos; 2) Independiente, 6 puntos; 3) Deportivo Lara, 6 puntos; 4) Millonarios, 4 puntos. SIMEONE A LA FINAL Atlético de Madrid le ganó 1-0 como local al Arsenal de Inglaterra y así, después del 1-1 de la ida, avanzó a la final de la Europa League. El rival del equipo dirigido por Diego "Cholo" Simeone será el Marsella de Francia, que a pesar de perder 2-1 como visitante ante el Salzburgo de Austria, se clasificó finalista por el 2-0 conseguido en la ida como local.

Breves Deportivas

