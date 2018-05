La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/may/2018 Paratiroides y los síntomas del hiperparatiroidismo







Síntomas de la enfermedad paratiroides (hiperparatiroidismo) - Pérdida de energía. No tiene ganas de hacer nada. Cansado todo el tiempo. Fatiga crónica. - Simplemente no se siente bien, no se siente normal. Difícil de explicar, pero siente mal. - Se siente viejo. ¡No tiene el interés en cosas que antes le gustaba. - No puede concentrarse, o no puede mantener su concentración como en el pasado. - Depresión. - La osteoporosis y la osteopenia: Dolor en los huesos, por regla general los huesos de las piernas y los brazos, pero pueden ser más huesos. - No duerme como solía hacerlo. Se despierta en medio de la noche. Dificultad para conciliar el sueño. - Cansado durante el día y con frecuencia siente que quiere una siesta. - Está más irritable y de mal humor. - Se olvida de las cosas simples que usted usa podía recordar con facilidad (empeora la memoria). - Reflujo gástroesofagico, acidez estomacal. - Disminución en el deseo sexual. - Pérdida del cabello (predominantemente en mujeres de mediana edad en la parte delantera del cuero cabelludo). - Piedras en los riñones. - Presión arterial alta. - Dolores de cabeza recurrentes. - Palpitaciones del corazón (arritmias). Normalmente arritmias auriculares. La mayoría de las personas con hiperparatiroidismo sufren 4-6 de estos síntomas. Algunos sufren un montón de ellos. Algunas personas dicen que no tienen ninguno... pero después de una operación dicen lo contrario. 95% de las personas con hiperparatiroidismo tienen 3 o más de estos síntomas. Sección de los síntomas no se puede enfatizar lo suficiente. Los síntomas no sólo se observan en pacientes con altos niveles de calcio. De hecho, la gravedad y el tipo de síntomas que los pacientes sufren NO se relacionan con el nivel alto de calcio. Digamos de otra manera una vez más - que tan alto es el calcio no se correlaciona con la severidad de los síntomas. En otras palabras, las personas con los niveles de calcio que son sólo ligeramente elevados pueden tener algunos de los peores síntomas, mientras que las personas con niveles de calcio alrededor de 12 pueden tener cálculos renales como los primeros síntomas. No deje que el hecho de que el calcio esta "ligeramente elevado" ´ haga que usted (o su médico) crea que tiene la enfermedad paratiroidea "suave", y piense que sus síntomas no pueden ser debido al problema de paratiroides. Si su médico le indica "el calcio no es tan alto, vamos a esperar y ver qué pasa", debe encontrar un medico nuevo. Este es el error más común que vemos realizado por médicos y endocrinólogos - le dicen al paciente que su calcio de 10.9 y no puede ser la causa de su depresión, la fatiga y la presión arterial alta. Esto no es cierto. El nivel de Hiperparatiroidismo: Los síntomas no sólo se observan en pacientes con altos niveles de calcio. Calcio no se correlaciona con la cantidad de síntomas que un paciente pueda tener. No hay razón para; "esperar y ver si el calcio sube más". No importa si el calcio sube más... el nivel actual hace que el paciente se sienta enfermo. Y, el tumor no va a desaparecer si va a "esperar y ver qué pasa". Si usted tiene esta enfermedad, es necesario que se opere.



