La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 05/may/2018 Farmacity: Cambiemos estira la definición de su postura en el HCD







Por segunda vez consecutiva, el oficialismo envía a comisión un proyecto orientado a preservar los intereses de los farmacéuticos locales. Pero el debate no podrá ser pospuesto mucho más en el Honorable Concejo Deliberante. El Gobierno deberá definir en las próximas semanas su postura respecto al posible desembarco de Farmacity en la ciudad, cadena que tramita la autorización en la Justicia Federal y alarma a los farmacéuticos locales. En las dos últimas sesiones del HCD, se presentaron proyectos elaborados para poner palos en la rueda al eventual arribo de Farmacity, que contaron con el apoyo unánime de los bloques opositores pero no así con el del oficialismo, que rechazó sus tratamientos sobre tablas y los envió a comisión. La segunda de estas iniciativas, propuesta a consideración de los concejales por la bancada del PJ-Unidad Ciudadana el último jueves, es una ordenanza que suspende por el plazo de 6 meses el otorgamiento de habilitaciones comerciales "a todo comercio multirubros con venta de medicamentos". A la hora de justificar su tratamiento sobre tablas, el concejal Rubén Romano expresó que el proyecto se hacía "eco de la preocupación" de los farmacéuticos campanenses, quienes tienen "una "invaluable importancia en la salud pública". En ese sentido, advirtió que su progresiva desaparición a manos de grandes comercios significa un "riesgo" para los pacientes. Romano señaló además que la legislación bonaerense vigente garantiza "profesionales con formación universitaria" detrás de cada farmacia. Y no dejó de hacer una lectura política del avance de Farmacity, al manifestar que el crecimiento de la cadena "obedece al interés de un integrante del Ejecutivo Nacional", en referencia a Mario Quintana, vicejefe de Gabinete de Ministros y fundador del negocio. Desde la bancada UV Calixto Dellepiane, Axel Cantlon sostuvo que la Justicia "no debe entrometerse en lo que es una clara decisión política": así hizo alusión a la Ley Provincial 10.606 que -indicó- "considera al medicamento como un bien social y no como un producto comercial". "Es urgente tratar este proyecto porque con esta gestión se ha visto una incursión de grandes cadenas comerciales en nuestra ciudad como nunca antes", aseguró también el edil, en apoyo de que se habilitase la votación. Pero el oficialismo denegó los dos tercios necesarios para permitirlo y terminó remitiendo el proyecto a la comisión de Seguridad y Legislación General. Su líder en el recinto, el concejal Carlos Cazador, insistió -como ya lo había hecho en la anterior sesión- que en febrero el HCD se expidió sobre el tema aprobando una resolución en respaldo a la normativa farmacéutica vigente. Asimismo, consideró que la situación no reviste de "necesidad y urgencia" para que la ordenanza sea votada de forma exprés. En ningún momento repudió o avaló el desembarco de la cadena: simplemente, pateó la discusión para más adelante. Farmacity y la defensa de los farmacéuticos locales no es un tema que incomode solo a Cambiemos en Campana. En la vecina ciudad de Zárate, la discusión quebró al bloque de concejales macristas: los que responden a la UCR votaron por rechazar la instalación de la marca, mientras que los de estirpe PRO se negaron a hacerlo.

LA BANCADA OFICIALISTA RECHAZÓ TRATAR EL PROYECTO SOBRE TABLAS.



