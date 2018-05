P U B L I C







Publicidad Además de los suspendidos Renso Pérez y Nicolás Sánchez, también Juan Celaya se perderá el partido frente a San Martín por una lesión en zona intercostal. La delegación partió ayer desde el estadio, con un gran acompañamiento de sus simpatizantes. El plantel de Villa Dálmine partió ayer por la tarde rumbo a Tucumán, donde el domingo desde las 18 horas enfrentará a San Martín por la primera fase del Reducido por el segundo ascenso a la Primera División. Y el Violeta se presentará en La Ciudadela con la obligación de ganar si quiere avanzar a las semifinales de este octogonal. Si ese escenario ya parece muy complicado para el equipo de nuestra ciudad, las ausencias que tendrá Felipe De la Riva lo complican todavía más: es que además de los suspendidos Renso Pérez y Nicolás Sánchez tampoco estará presente Juan Celaya, uno de los jugadores más regulares de este 2018. "Cachi" debió ser reemplazado en Rafaela a raíz de una dolencia en la zona intercostal. Se trata de un desprendimiento que le genera mucha incomodidad y no le permite moverse con normalidad. Así, quedó desafectado de este viaje a Tucumán. En tanto, AFA confirmó ayer a través de un nuevo boletín del Tribunal de Disciplina, la suspensión de un partido de Renso Pérez por haber sumado cinco amarillas y también la sanción de un encuentro para Nicolás Sánchez, expulsado con roja directa en Rafaela. Además, con cuatro amarillas figuran el arquero Martín Perafán y el lateral derecho Franco Flores. Con estas bajas confirmadas, las dudas en la alineación titular de Villa Dálmine aparecen en la zaga central, donde Cristian González se ha ganado un lugar, aunque mañana tendrá un nuevo compañero: Nicolás Cherro o Marcos Martinich son las alternativas que maneja De la Riva. En tanto, entre los convocados, el DT volvió a citar a Renzo Alfani, quien había comenzado el año como titular junto a Celaya. Después, en la lista de 19 jugadores que viajaron ayer y que en la salida recibieron un gran apoyo de simpatizantes que se autoconvocaron en el estadio de Mitre y Puccini, reaparecen Gonzalo Papa (cumplió su sanción por la roja ante Morón) y el juvenil Francisco Nouet. Entonces, la probable formación del Violeta mañana sería: Martín Perafán; Franco Flores, Cristian González, Martinich o Cherro, Leandro Sapetti; Federico Jourdan, Gonzalo Papa, Marcos Rivadero, Ramiro López; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. La lista de convocados se completa con Sebastián Blázquez, Renzo Alfani, Horacio Falcón, Federico Recalde, Francisco Nouet, Favio Durán y Franco Costantino. El encuentro frente a San Martín de Tucumán se jugará mañana desde las 18 horas con arbitraje de Pablo Echavarría (Manuel Sánchez y Juan Manuel Vázquez fueron designados como los asistentes; mientras que Fabricio Llobet, que dirigió al Violeta en Rafaela, será el cuarto árbitro).



CACHI OUT. EL DEFENSOR JUAN CELAYA NO VIAJÓ A TUCUMÁN POR EL DESPRENDIMIENTO DE UN CARTÍLAGO EN LA COSTILLA FLOTANTE. POR ELLO FUE REEMPLAZADO EN RAFAELA. ASCENDIÓ ALDOSIVI Después de haber llegado en la tercera posición a la última fecha, Aldosivi de Mar del Plata conquistó el ascenso directo a la Primera División tras vencer 3-1 a Almagro en el partido desempate que se jugó ayer en cancha de Arsenal de Sarandí. El Tiburón se impuso con goles de Arnaldo "Pitu" Gonzalez (de penal), Emiliano Ellacopulos y Cristian Chavez. En tanto, Leonardo Acosta, de penal, marcó el efímero empate del Tricolor (segundos después, Ellacopulos marcó el 2-1). De esta manera, Aldosivi regresa a la Superliga Argentina de Fútbol después de haber descendido la pasada temporada. En tanto, Almagro tendrá una segunda oportunidad en el Reducido por el segundo ascenso, aunque deberá recuperarse rápido: el martes recibirá a Agropecuario de Carlos Casares por la primera fase. Los otros tres encuentros de esa instancia se disputarán mañana domingo: tanto San Martín (T) vs Villa Dálmine como Brown (A) vs Atlético Rafaela y Sarmiento (J) vs Instituto.

Nacional B:

Con otra baja confirmada, Villa Dálmine partió anoche rumbo a Tucumán

