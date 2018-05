Hoy sábado la humedad, las nubes y las lluvias intermitentes continuarán afectando a nuestra ciudad. Será un día parecido al de ayer pues la temperatura se mantendrá estable y las lluvias podrían darse principalmente en la primera parte del día, mientras que en la segunda, si bien el cielo se mantendrá cubierto, posiblemente no llueva. La situación meteorológica seguirá dependiendo de un sistema frontal estacionario, ubicado en el extremo norte de Buenos Aires. Interactuará con una sucesión de pulsos de inestabilidad que llegarán desde un sistema de baja presión bien desarrollado, ubicado en el Océano Pacífico, frente a la costa central de Chile. Por eso el tiempo no mejorará y por el contrario volverá a llover, preferentemente en la primera parte del día. Serán lluvias débiles e intermitentes, que se darán dentro de un ambiente templado y húmedo. Mañana domingo el panorama será similar, de modo que el tiempo no tendrá alteraciones: cielo nublado, mucha humedad y riesgo de lluvias intermitentes. El viento también seguirá soplando del Este y la temperatura subirá apenas un poco. El lunes el aire caliente y húmedo invadirá la ciudad, de modo que el ambiente se volverá más sofocante. Dentro de esa masa de aire comenzarán formarse tormentas, que podrían afectarnos entre la tarde y la noche, inicialmente serán entre débiles y moderadas. El martes el tiempo seguirá lluvioso, con algunas tormentas. Y no mejorará ni el miércoles ni el jueves. Este último día será el peor del período ya que a baja presión del oeste logrará instalarse sobre el territorio argentino. Esa situación será generadora de tormentas de grandes tormentas, alguna de las cuales podría llegar afectarnos. Desde el viernes, y al alejarse la depresión, habrá un gradual mejoramiento. Pronósticos Hoy, sábado 5: seguirá nublado e inestable, con probables lluvias intermitentes, especialmente en la primera parte del día. La temperatura se mantendrá estable, con mucha humedad. La mínima prevista es de 18 grados y la máxima de 21 grados. El viento soplará débil a moderado del sector Este. Mañana, domingo 6: el cielo permanecerá nublado. Hay probabilidad de lluvias y chaparrones intermitentes. Seguirá templado y húmedo, con 19 grados de mínima y 21 grados de máxima. El viento soplará débil del sector Este. Lunes 7: la nubosidad será variable. Entre la tarde y la noche hay probabilidad de tormentas. Subirá la temperatura y seguirá húmedo: 19 y 25 grados son los extremos previstos. El viento soplará moderado del Noreste.



El Tiempo en Campana:

Lluvias intermitentes

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

