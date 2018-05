Días húmedos, lluviosos, ni frío ni calor ideal para una torta para el mate. Esta receta la hacían mi mamá y mi abuela… y disputábamos porción a porción con mis hermanos. Esponjosa y fácil.

A la zanahoria la usamos en la ensalada, el guiso, el escabeche… y parece que se terminan los opciones. Es hortaliza tan saludable, apetitosa, que tiene fibra, minerales, sin grasa para, comer cruda o cocida y disponible todo el año ¿por qué usarla no en una torta? Y antes que salten, les aclaro: no me olvidé. Esta receta no lleva huevos ni manteca. Que la disfruten tanto como yo y mis hermanos.

INGREDIENTES

- 2 zanahorias frescas medianas

- 1 cucharadita de bicarbonato

- 1/2 taza de azúcar

- 1 pocillo de aceite neutro

- 2 tazas grandes de harina leudante

- Esencia de vainilla

- ½ kilo de dulce de membrillo o mermelada de zapallo

- 1 molde rectangular de 24/26 cm

- Aceite y harina para el molde

- Azúcar impalpable opcional

PREPARACION

Pelar y rallar con rallador fino las zanahorias colocar en un bol con la cucharadita de bicarbonato( solo eso) mezclar y dejar que largue jugo. En ese momento incorporar el azúcar, la vainilla, el aceite y la harina tamizada. Mezclando bien queda una masa bastante húmeda. Aceitar y enharinar el molde, colocar la mitad de la preparación y cubrir con el membrillo en rodajas o con abundante mermelada tapar con la otra mitad. Cocinar a temperatura media hasta que al pinchar salga seco. Con un cuchillo cortar en bocaditos cuadrados, cubrir si se desea con azúcar impalpable. Una vez frío pasar a una fuente al tener aceite y de consistencia húmeda se conservan tapados duran bastante. Se le puede agregar una cobertura. Ideal para el mate o con postre con un copo de crema. www.abuelaberta.com