La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 05/may/2018 "Identidad por la Justicia Social" cuestionó el acceso a la información del Boletín Oficial











VALLOMY CUESTIONO LA FORMA EN QUE SE PUBLICA EL BOLETIN OFICIAL

"El Ejecutivo ha desnaturalizado el Boletín Oficial con el sistema actual. De ser la herramienta natural de publicidad de las acciones del Gobierno ha pasado a ser la nada misma", aseguró Joel Vallomy, referente de esta agrupación peronista. Nuevamente, el acceso a datos de la administración municipal es cuestionado por espacios opositores. Esta vez, el planteo surge desde el espacio Identidad por la Justicia Social y se genera por el nuevo formato del Boletín Oficial, que es el órgano donde se deben publicar las nuevas ordenanzas y decretos del Municipio. En febrero del 2017, el Municipio de Campana suscribió un convenio con la provincia de Buenos Aires para incorporar a nuestra comuna en el sistema de Boletines Oficiales Municipales (SIBOM). Hasta ese momento, los boletines oficiales eran publicados en formato de libro en la web municipal. Incluso, en la página web del Municipio está publicado el Boletín Oficial hasta diciembre de 2016. "El ejecutivo ha desnaturalizado el Boletín Oficial con el sistema actual. De ser la herramienta natural de publicidad de las acciones del Gobierno ha pasado a ser la nada misma", señaló Joel Vallomy, referente de Identidad por la Justicia Social y uno de los seis integrantes de un equipo dispuesto a analizar la información que surge de los reportes municipales junto a Esteban Ferraris, Federico Schnabel, Daniel Mondani, Cecilia Franco y Juan Ignacio Prieto. En base a ese trabajo, desde esta agrupación plantean fuertes cuestionamientos al Ejecutivo municipal por el acceso y la calidad de la información Pública con el nuevo sistema. "La Ley Orgánica de los Municipios es muy clara: el Boletín debe estar en la página web del Municipio. Aun teniendo Campana un convenio para publicar en el SIBOM, obligatoriamente se debería enlazar desde la página municipal al nuevo portal. El acceso a la información debería ser mucho más sencillo, para que cualquier ciudadano encuentre lo que requiera. Lo que debería haber sido un avance para el acceso a los datos, termina siendo un claro retroceso", expresó Schnabel. Por su parte, Ferraris señaló que "es notablemente escasa la información que plasma nuestro Municipio". Y luego agregó: "Ya de por sí era escasa en los boletines oficiales que emitió esta gestión en la página web, pero con el nuevo sistema lo es más aún. Desde concursos abreviados para obras públicas de los que no se conoce ni el monto ni el ganador llegando a nombramientos de personal sin detallar cantidades, todo parece destinado más a confundir que a dar a conocer datos. Claramente el espíritu del Boletín no debe tener zonas grises de información, debe apegarse fielmente a lo estipulado. ¿Cuál es el sentido de publicar una obra si no se dice ni si quiera su importe?". En tanto, Mondani remarcó que "una administración que desde su campaña hizo eje precisamente en valores de transparencia y honestidad no debe ser mezquina en la información sobre el destino que se le da al dinero de los aportes de todos los vecinos" y que se trata de "información muy sensible" en cuanto a esa administración. "La gestión actual debe ser amplia con la información de sus gastos y sobre todo, veloz, porque incluso en el formato actual de publicación se generan atrasos en la carga de datos. Recién esta semana se cargó información del 2018", puntualizó. Finalmente, Vallomy concluyó: "Esto no es menor, la publicidad de los actos de gobierno es un pilar básico del sistema republicano. La información, comparada con otros municipios es penosa. Igualmente, vamos a trabajar con lo que tenemos para generar reportes para los vecinos. Y en los casos que creamos necesario, haremos los pedidos de informe correspondientes al Ejecutivo municipal a través del bloque de concejales del PJ-Unidad Ciudadana".

