La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 05/may/2018 Opinión:

Siempre en Domingo *

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo

Tal como era de prever, tal vez antes de lo pensado, el insostenible déficit de la balanza comercial está causando estragos en nuestra economía. El desmesurado crecimiento de las importaciones y la merma de las exportaciones han colocado a nuestro país en una situación altamente riesgosa, sobre todo si le sumamos la liberación del mercado cambiario que ha facilitado la imparable fuga de capitales y la salida de las inversiones golondrinas que como todos saben, huyen ante el más mínimo riesgo. Es notable que incluso datos que aparentan ser auspiciosos como lo es el aumento de las ventas de automóviles, termina siendo contraproducente dado que lo que realmente sube es la venta de autos importados y por lo tanto no generan trabajo argentino y agrandan el déficit de la balanza comercial. Esta permanente necesidad de dólares por parte del gobierno y que es fruto de su propia política económica se ha financiado con deuda externa la que ha crecido de una manera vertiginosa y ha encendido luces de alerta en los mercados financieros internacionales que además se encuentran, ante la suba de los intereses en los Estados Unidos, menos propensos a seguir prestando a los países periféricos como el nuestro. Si ya estamos teniendo problemas para conseguir los dólares para pagar los vencimientos e intereses de la deuda ya contraída, el panorama se oscurece ante la suba de los intereses norteamericanos. Ante esta situación a muchos economistas, incluso varios muy cercanos al gobierno, les cuesta desentrañar las erráticas medidas tomadas por el Banco Central para parar las corridas cambiarias y atenuar la que parece imparable suba del dólar que día a día bate sus propios récords históricos, superando incluso los cálculos del mismo Fondo Monetario Internacional (FMI). Hasta ahora no le alcanzó con la venta de más de 7 mil millones de dólares y la suba de la tasa de referencia en 300 puntos básicos (3%). Algunos malpensados sospechan que aguantó el valor del dólar el tiempo suficiente para que unos pocos pudieran hacerse de dólares a precios menores al que tiene hoy. Tengamos en cuenta que las reservas bajaron más del 8% en estos días. Esta suba del dólar y de los intereses sumados a las desorbitantes tarifas impactarán fuertemente en los precios y pulverizarán las engañosas predicciones gubernamentales de una inflación en descenso. Esta situación seguirá licuando más todavía el poder adquisitivo de los ingresos de la gran mayoría de las clases populares y medias quienes siguen siendo los únicos a quienes se imponen enorme sacrificios para que los de siempre sigan acumulando inmensas ganancias. Una vez más se cumple aquello de que las crisis para muchos son oportunidades para algunos pocos. Evidentemente no son errores de gestión. Para esto es que quieren seguir ganando elecciones, que para ellos es seguir ganando muchísima plata. Resulta casi un chiste decir que lo van a consultar a Domingo Felipe Cavallo. En realidad es su gurú desde aún antes de asumir el gobierno y las pruebas están a la vista. Como aquellos programas de TV y la película mexicanos, "Siempre en domingo". * Esta columna está dedicada a Mario Tobelem recientemente fallecido quién supo mantener sus convicciones hasta el final. Chapeau Marito de Salto. Que lo parió, cómo duele.

