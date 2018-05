La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 05/may/2018 Un dólar sin techo:

El fracaso del pensamiento monetarista - Parte II

Columnas atrás, hablé sobre el fracaso del pensamiento monetarista que hoy reina en el Banco Central con Federico Sturzenegger a la cabeza, respaldado continuamente por el Presidente Macri ante los constantes traspié de la casa central. El fracaso inicial de estas políticas que tienen un sesgo netamente monetarista se visualiza con claridad en la incapacidad de hacer cumplir las metas de inflación. Quedó claro que el problema de fondo no era un simplemente un excedente en la cantidad de dinero circulante sino que lo que había que tener en cuenta eran cuestiones más profundas como los costos de la estructura productiva o los altos niveles de dependencias de la economía nacional a la economía internacional. Ahora bien estamos presenciando, una vez más, el fracaso del pensamiento monetarista que predominan en las políticas del Banco Central en la incapacidad de controlar la suba del dólar ante las tensiones internas y externas que generaron una suba record en las últimas semanas obligando al Central a vender hasta el día de ayer u$d 5.300 millones sin lograr contener la suba de la divisa. Tampoco funcionó mucho la suba de la tasa de interés; las Lebacs llegaron hasta el 40% en el mercado secundario con aval del BCRA, la de 49 días llegó a 37%, la de 76 días al 37%, y la de 104 días al 36%. Aun así, el dólar en el día de ayer arrancó a $23. La evidencia de las políticas del central son más que evidente, pero cabe resaltar que esta disparada del dólar evidencia también el fracaso de las políticas del ministerio de economía dependiente directamente del Presidente de la Nación. Uno de los pocos logros, por no decir el único, que pudo exhibir el Gobierno de Macri fue la "salida del cepo al dólar". Con la disparada de la divisa, vemos como aquel "logro" no fue más que una bomba de humo de un gobierno que no solo decepcionó con sus medidas a la clase media y mucho más a las clases bajas, sino que además no puede contener las constantes presiones de los mercados financieros globales ante las medidas aplicada por la Reserva Federal norteamericana de suba de tasas que generó devaluaciones alrededor del mundo y el inicio de una guerra comercial de Estados Unidos con China. Por otro lado, el Gobierno muestra su peor fracaso en la salida al cepo en la incapacidad de contener a los sectores internos a los cuales este Gobierno, particularmente los agroexportadores, a los cuales representa de forma fidedigna y que constante y públicamente exigen un dólar a $30 realizando todo tipo de acciones de mercado empujando el aumento del valor de la divisa. De los constantes fracasos de las políticas del Gobierno los únicos perjudicados somos los argentinos que vemos en la devaluación del dólar una pérdida de poder adquisitivo, de los aumentos de tasas para contener las subas de las divisa un incentivo para que inversiones extranjeras pongan sus capitales en la "timba" financiera y no en la actividad productiva que genera trabajo, y de la apertura de las importaciones una acción que está obligando a las pequeñas y medianas industrias a bajar las persianas y a dejar a argentinos en la calle al no poder competir con los productos importados. En fin, un combo ideal para un colapso económico, político y social anunciado.

