La UDAI Campana de ANSES ya tramita la Tarifa Social Federal para el transporte. "Hace algunas semanas nuestro organismo comenzó a poner en marcha la modalidad de gestión unificada Ventanilla Única Social, un canal de recepción de trámites presenciales y telefónicos con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos a las prestaciones y servicios sociales del Estado Nacional, en un solo lugar y sin necesidad de trasladarse de una oficina a la otra", explicó el Gerente Local, Mariano Raineri. Desde esta semana, en ANSES Campana se comenzó a trabajar sobre la denominada Tarifa Social. De hecho, todas las UDAI de ANSES comenzarán a atender el trámite "Tarifa Social Federal - Transporte", cuya finalidad es verificar la situación del vecino respecto de su registro en SUBE. "O sea, si está a su nombre y si es o no beneficiario de la Tarifa Social Federal SUBE", remarcó Raineri. Si no está a nombre del vecino, se lo guía para que lo haga; y si ya está a nombre del vecino, se le informa si tiene tarifa social y se lo guía para finalizar el trámite. "Es importante destacar que este trámite puede realizarse en ANSES sin turno previo y deberán presentarse con el DNI y la tarjeta SUBE. A la par, destacar que ANSES no entrega tarjetas de SUBE, la cual debe ser presentada por el vecino", cerró Raineri.



Tarjeta SUBE: ANSES Campana ya tramita la Tarifa Social Federal para el transporte

