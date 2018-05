Se conmemora hoy el Día Internacional del Celíaco

FESTIVAL BA SIN TACC Es el primer festival callejero de la Argentina dedicado exclusivamente a los alimentos aptos para celíacos. Se realiza este sábado 5 y domingo 6 en el Rosedal de Palermo, con ingreso por Av. Sarmiento y Av. Iraola. El horario será de 11 a 18 horas y la entrada es libre y gratuita. BA SIN TACC contará con dos espacios: un sector de mercado y un patio gastronómico con stands, food trucks y mesas comunitarias. Se presentará un auditorio con un completo cronograma para los dos días del evento. Por otro lado se ofrecerá entretenimiento para niños. Esta fecha se instauró para concientizar e informar sobre esta intolerancia que afecta a una gran cantidad personas y que muchas veces no cuentan con un diagnóstico certero. Malvina Gulden dirige en nuestra ciudad una panadería y pastelería libre de gluten y nos brindó detalles del trabajo que realiza y los avances conseguidos para acompañar a quienes sufren celiaquía. No se sabe demasiado sobre el origen de esta fecha. Se dice que surgió en Europa, durante el receso de un congreso internacional. En ese momento, los médicos Julio César Bai (argentino) y Alessio Fasano (ítalo-estadounidense), junto con otros colegas, se plantearon la necesidad de establecer un día para concientizar, difundir información y promover la búsqueda de soluciones para quienes padecen celiaquía. Desde entonces, cada vez más gente se suma a esta propuesta y reconoce cada 5 de mayo como el Día Internacional de la Celiaquía. La celiaquía es la intolerancia permanente al gluten, conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC) y productos derivados de estos cuatro cereales. Pueden padecerla tanto niños como adultos. Los síntomas más frecuentes suelen ser: pérdida de apetito y de peso, diarrea crónica, anemia, distensión abdominal, retraso en el crecimiento, alteraciones del carácter, aparición de aftas bucales. Dependiendo de la sensibilidad individual, los síntomas pueden ser moderados o incluso estar ausentes, lo que muchas veces dificulta el diagnóstico de la enfermedad. Un diagnóstico tardío puede llevar a un déficit intelectual, retraso de crecimiento pondoestatural y mayor riesgo de padecer enfermedades asociadas (incluso oncológicas, abortos reiterados, fracturas patológicas). El único tratamiento eficaz para las personas con celiaquía es seguir una dieta estricta libre de gluten. Por esta razón, los métodos de detección de este elemento en los alimentos constituyen una herramienta básica y fundamental para el control de la enfermedad. Malvina Gulden es la directora de Malviss, la única panadería y pastelería habilitada libre de gluten de la ciudad de Campana y alrededores cuyos productos están analizados y aprobados por no tener gluten. En diálogo con LAD comentó que "es muy importante tener cuidados, ya que por ejemplo la contaminación cruzada es lo que más afecta a una persona celíaca". Malvina cuenta que todo el tiempo se está capacitando sobre esta temática. El año pasado fue invitada a una charla que se hizo en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) donde se vio lo nuevo sobre cómo concientizar a los lugares que tienen productos o venden menús aptos. Y en esa constante búsqueda, la semana próxima estará participando en la décima jornada celíaca en San Pedro. Se trata de un encuentro en el Centro de Comercio de dicha ciudad, donde disertarán equipos de profesionales y habrá charlas, talleres de cocina y degustaciones. Al no poder consumir gluten, los celíacos ven afectada su vida cotidiana. Se les dificulta armar platos para la familia o compartir una cena con amigos. Pero, con algunos cuidados, se pueden preparar comidas nutritivas y sabrosas. En Malviss se encuentran elaboraciones frescas, saludables y artesanales. "Más de 20 productos ya están analizados y 10 están en trámite con la certificación de ANMAT", explica Malvina. En cuanto a precios, estos productos "son más caros que los elementos convencionales por el hecho de la elaboración, aunque las golosinas tienen el mismo precio". Malvina cuenta el caso de un matrimonio que se acercó a su local días atrás para consultar, dado que a sus hijas les detectaron recientemente celiaquía. "Es un momento parecido a una crisis, vienen a preguntar lo que se puede, lo que no, si les va a gustar o no", señala. Entre los avances, rescata que las marcas Arcor y Georgalos están impulsando productos libre de gluten: "Es la misma golosina que puede comer cualquier otro nene y que la puede compartir con su amiguito celíaco. Eso no pasaba algunos años y ahora ayuda a la integración". Finalizando la charla en su local ubicado en Bertolini 885, Malvina hace hincapié en lo que le dice a sus clientes, los de siempre y los de ahora: "Están en un momento donde hay variedad inmensa, cada vez se piensa más en las personas con celiaquía. Hay heladerías, restaurantes y kioscos y eso integra a la persona, ya que lo social afecta mucho. Ellos están conforme y vienen seguros".



