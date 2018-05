La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 05/may/2018 Hóckey sobre Césped:

Publicidad El CBC llega como escolta y Luján, tercero. Se enfrentan por la sexta fecha de la Zona 4 de la Primera F del Torneo Metropolitano. Tras la suspensión completa de la quinta fecha el sábado pasado debido a las intensas lluvias, la sexta jornada de la Zona 4 de la Primera F del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped le pondrá a las chicas del Campana Boat Club un compromiso muy duro. Es que el equipo de Adrián Zottola viajará hoy a Luján para enfrentar a su inmediato perseguidor, a sólo un punto de distancia en el tercer puesto de la tabla: Luján Rugby Club "B". Las lujanenses ganaron tres de sus cuatro encuentros y sólo perdieron ante el líder e invicto Universitario de La Plata "C" en un partido muy ajustado que terminó 2 a 1. Luján, además, es el equipo más goleador del campeonato con 15 anotaciones, y el segundo mejor equipo en diferencia de gol, con +10. Sus jugadoras más destacadas son las atacantes Josefina Di Sábato, quien es la segunda en la tabla de goleadoras del certamen con 5, y Agustina González y Florencia Maffia Vermeulen, quienes llevan 3 tantos cada una. Pero los números y el devenir del Boat en lo que va del torneo son por demás alentadores también y lo colocan como favorito: está invicto con tres victorias y un empate, tiene +9 de diferencia de gol (13 y 4), viene de dos victorias consecutivas en las que desplegó un gran nivel de juego. Además, cuenta con una jugadora en racha: la delantera Catalina Tapia, que anotó en tres de las cuatro fechas disputadas. El resto de los partidos de esta sexta jornada serán los siguientes: San Luis ´´B´´ vs. Quilmes Athletic Club ´´D´´; Nueva Chicago vs. Hockey Club St. Brendan´s ´´B´´; San Fernando ´´D´´ vs. Camioneros ´´B´´, Universitario de La Plata ´´C´´ vs. Sociedad Alemana de Gimnasia de Lomas de Zamora ´´B´´, Ferrocarril Oeste ´´C´´ vs. Asociación Deportiva Francesa ´´B´´, y Quilmes Athletic Club ´´C´´ vs. Country Mi Refugio. La jornada del sábado arrancará a las 9 de la mañana con las divisiones menores, seguirá a las 14:30 con el partido de la categoría intermedia, y finalizará con el de la Primera División a las 16:00.

