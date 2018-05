El Tricolor intentará extender su racha ganadora en el arranque de la Tercera División.

Por la tercera fecha de la Zona B de la Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana recibirá esta tarde a Ezeiza Rugby desde las 15.30 horas (el partido de Intermedia comienza 13.45).

Para el Tricolor será la oportunidad de conseguir su tercera victoria consecutiva, luego que en las primeras dos fechas superara 64 a 22 a Porteño de General Rodríguez como local y 21-13 como visitante a Floresta Rugby.

Así, con estos dos triunfos, el equipo dirigido por César Gigena acumula 9 puntos y es uno de los escoltas de los líderes Mercedes Rugby y Beromama, que reúnen 10 puntos dado que ganaron sus dos encuentros con bonus.

En cambio, Ezeiza Rugby llegará a Campana en el extremo opuesto de la tabla y sin victorias ni puntos en su haber. En la primera fecha perdió 30-7 como visitante ante Beromama, mientras que en la segunda cayó 28-8 como local ante Los Pinos.

Esta tercera fecha de la Zona B de la Tercera División se completa con los siguientes partidos: Rivadavia de Lobos vs Porteño de General Rodríguez; Mercedes Rugby vs Floresta Rugby; Los Pinos vs Almafuerte; Beromama vs Sociedad Hebraica. Queda libre: Berisso Rugby.