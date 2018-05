La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 05/may/2018 Fútbol Amateur:

Participan 32 equipos, divididos en dos zonas. Hoy se juega la segunda fecha. El pasado sábado 21 de abril se disputó la primera fecha de una nueva edición del Torneo de Fútbol 7 del Club Ciudad de Campana, denominado este año Copa Ameghino Servicios 50 Aniversario, que cuenta con la participación de 32 equipos divididos en dos zonas, que intentarán conquistar el título que en 2017 ganó Interacero. Hoy se estará jugando la segunda fecha, luego que la jornada del pasado fin de semana se suspendiera por las malas condiciones climáticas. ZONA A -La Unión 2 - Bolskaya 2. Goles: Justo Martín (2) (LAU); Cristián Cotto (2) (BOL). -Inmatel FC 2 - Plegadoras Migueles 3. Goles: Lucas Lugo y Javier Pons (INM); Ezequiel Orbelli (2) y Facundo Ponce de León (PLE). -Inmobiliaria Gómez Ayerra 3 - Saca Chispa FC 1. Goles: Facundo Corbal (2) y Esteban Boveri (IGA); Jonathan Alcaraz (SCFC). -Inmobiliaria Dacunda/Italia 3 - Humilde Team 3. Goles: Martín Álvarez (2) y Maximiliano Márquez (IDI); Juan José Fraccaroli (2) y Juan Bautista Amestoy (HUT). -Interacero S.A 7 - Rossi Producciones 1. Goles: Juan Manuel Amestoy (2), Tomás Gatti (2), Matías Gatti, Cristóbal Vener y Joaquín Ferrari (ISA); Nahuel Nicoletti (ROP). -Paso a Paso/Carcare 3 - CYL 1. Goles: Gonzalo Bortagaray, Matías Ayre y Sebastián Antelo (PAP); Patricio Acastelli (CYL). -La Chancleta de Neymar 10 - OLC Combustibles/Farmacia Rivadavia 0. Goles: Uriel Brandan (2), Nicolás Bravo (2), Alex Curto (2), Agustín Germano (2), Martín Bigi y Paulo Boumerá (LCN). -Metalúrgica Gapsof 3 - Lubricentro El Changuito 1. Goles: Luciano Gambini, Gonzalo Ramos y Brian Aranda (MGCL); Mario Velurtas (LEC). ZONA B -Paliza Táctica 2 - Deportivo Malbec 2. Goles: Jonathan Schapert (2) (PAL); Lucas Carrizo y Pablo Helse (DEM). -Hierros Campana 2 - Gallego Automotores/Último Cartucho 2. Goles: Federico Gómez y Rodrigo Cepernic (HIE); Facundo Fernández (2) (GAUC). -Criscar Premium 3 - Branca FC 6. Goles: Emilio Boveri (2) y Federico Gasperi (CRP); Ian Albornoz (2), Germán Romero, Alan Fuse, Pablo Godoy y Agustín Ferreira (BFC). -Lavadero Mr. Wash/Panadería Fénix 3 - Shalke 04/Logischer 1. Goles: Diego Gómez (2) y Gerardo Riva (LMW); Agustín Monteleone (S04). -Rocamora FC 0 - Anden 938 3. Goles: Jonathan Boscoso (2) y Maximiliano Coronel (AND). -Amigos de Ronaldo 1 - LAD 1. Goles: Francisco Santini (ADR); Nicolás Bordenave (LAD). -Mirtha La Pantera 1 - La20 1. Goles: Walter Bertoli Barsotti (MLP); Tadeo Mc Intyre (LA20). -Carnicería Belén vs Actis Seguros. Fue reprogramado. FECHA 2 Los horarios de los partidos de la segunda fecha que se disputará hoy son los siguientes: Zona A - 14:00 horas: La Chancleta de Neymar vs Rossi Producciones - 15:10 horas: Metalúrgica Gapsof vs CyL - 15:10 horas: Lubricentro El Changuito vs OLC Combustibles - 16:20 horas: Inmatel FC vs Bolskaya - 17:30 horas: Inmobiliaria Gómez Ayerra vs La Unión - 17:30 horas: Inmobiliaria Dacunda/Italia vs Plegadoras Migueles - 18:40 horas: Interacero S.A. vs Saca Chispa FC - 19:50 horas: Paso a Paso/Carcare vs Humilde Team Zona B - 14:00 horas: Hierros Campana vs Carnicería Belén - 15:10 horas: Criscar Premium vs Deportivo Malbec - 16:20 horas: Mirtha La Pantera vs Anden 938 - 16.20 horas: La 20 vs LAD - 17:30 horas: Lavadero Mr. Wash vs Gallego Automotores - 18:40 horas Actis Seguros vs Paliza Táctica - 18:40 horas Cancha 3 Rocamora FC vs Branca FC - 19:50 horas Cancha 3 Amigos de Ronaldo - Shalke 04/Logischer

INMOBILIARIA DACUNDA/ITALIA EMPATÓ 3-3 EN EL DEBUT FRENTE A HUMILDE TEAM. MARTÍN ÁLVAREZ (2) Y MAXIMILIANO MÁRQUEZ CONVIRTIERON LOS GOLES.

