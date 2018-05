La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 05/may/2018 Breves: Noticias de Actualidad







LA CGT, EN LUCHA: ¡Nos están agarrando de boludos, de pelotudos!", exclamó Schmid al pronunciar un duro discurso frente al (ENRE).- EMBARGO PARA SCIOLI: El fiscal Álvaro Garganta pidió el embargo de todos los bienes y la prohibición de salir del país del ex gobernador.- RENUNCIA EN EL ENACOM: Miguel de Godoy presentó su renuncia como presidente del Ente Nacional de Comunicaciones.- MENDOZA, U$S 2.500 POR MANOSEAR: un turista irlandés acusado de abuso sexual simple contra una joven, llegó a un acuerdo judicial con la denunciante.- LA CGT, EN LUCHA ¡Nos están agarrando de boludos, de pelotudos!", exclamó el secretario general de la CGT Juan Carlos Schmid al pronunciar un duro discurso frente al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), donde no descartó que la central obrera profundice su plan de lucha contra la política económica del Gobierno nacional. "Si lo peor ya pasó ¿qué es lo que está pasando ahora? Lo que falta es la moneda en el bolsillo de los trabajadores", enfatizó Schmid en una protesta que se centró en reclamos contra los aumentos de tarifas aunque cuestionó otros aspectos de la política económica. Schmid no descartó "medidas de protesta más fuertes que tendrá que definir la CGT" para rechazar el "ajuste" que, según consideró, anunció esta mañana el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. EMBARGO PARA SCIOLI El fiscal platense Álvaro Garganta pidió este viernes el embargo de todos los bienes y la prohibición de salir del país del ex gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli, acusado de supuestas contrataciones irregulares durante su gestión. Ahora, la jueza de garantías Marcela Garmendia deberá resolver si hace lugar al reclamo del representante del Ministerio Público. El fiscal Garganta hizo el pedido un día después de que el ex mandatario bonaerense presentara un escrito en audiencia indagatoria, en el que afirmó que no recibió "dádivas" ni benefició a ningún proveedor de la provincia mientras duró su administración. La causa que involucra al actual diputado nacional del Frente para la Victoria es por presuntas irregularidades en contrataciones del Ministerio de Salud para la construcción de ocho Unidades de Pronta Atención (UPA). RENUNCIA EN EL ENACOM El dirigente oficialista Miguel de Godoy presentó este viernes su renuncia como presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y será reemplazado por la directora del organismo Silvana Giudici. El funcionario informó sobre su dimisión al presidente Mauricio Macri en una reunión en la Quinta de Olivos y alegó "motivos personales" para alejarse del cargo que había asumido en enero de 2016, luego de que se creara el organismo con la fusión de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC). En su lugar quedará la titular de la Fundación LED y ex diputada nacional de la UCR Silvana Giudici, que ocupaba hasta este viernes uno de los siete asientos en el Directorio nombrada por el Poder Ejecutivo. MENDOZA: U$S 2.500 POR MANOSEAR En un arreglo poco habitual, aunque legal, un turista irlandés acusado de abuso sexual simple contra una joven, llegó a un acuerdo judicial con la denunciante para obtener su libertad. David Culligan (20) tuvo que pedir disculpas y pagarle a la mujer de 27 años una retribución económica de 2.500 dólares (alrededor de $55.000) para conseguir la absolución de la condena que podría haber significado hasta 3 años de cárcel. El hecho ocurrió en la medianoche del domingo en la ciudad de Mendoza y el acuerdo se cerró ayer en la Fiscalía de Delitos Sexuales, a cargo del fiscal Darío Nora.

