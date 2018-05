La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 05/may/2018 Breves Deportivas







CON GOL DE BLANDI: San Lorenzo derrotó 2-0 a Belgrano de Córdoba con un gol del campanense Nicolás Blandi.- RIVER YA ESTÁ EN OCTAVOS: Por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, River Plate venció 1-0 como visitante a Independiente Santa Fe de Colombia.- JAGUARES, 4X4 EN OCEANÍA: Por la 12ª fecha del Super Rugby, vencieron ayer 23 a 19 a los Chiefs de Nueva Zelanda.- TC, LAMBIRIS PICÓ EN PUNTA: el uruguayo a bordo de un Ford marcó ayer en Posadas (Misiones) el mejor tiempo en la primera tanda clasificatoria.- TENIS, SEMIS POR EUROPA: se están disputando tres torneos ATP 250 sobre polvo de ladrillo, en los que ya no quedan argentinos con vida.- NBA, CLEVELAND Y BOSTON: los Cleveland Cavaliers vencieron a Toronto como visitantes. Los Boston Celtics superaron como locales a Philadelphia. CON GOL DE BLANDI En el arranque de la fecha 26 de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), San Lorenzo derrotó 2-0 a Belgrano de Córdoba con un gol del campanense Nicolás Blandi (marcó el 1-o de penal). De esta manera, el Ciclón llegó a 50 puntos y alcanzó la línea del escolta Godoy Cruz, a tres de Boca. En tanto, también ayer, Vélez Sarsfield venció 2-0 como visitante a San Martín de San Juan. Hoy se disputarán otros cinco encuentros: Argentinos Juniors vs Godoy Cruz (13.15), Arsenal vs Rosario Central (13.15), Newells vs Defensa y Justicia (15.30), Talleres vs Huracán (17.45) y Atlético Tucumán vs Olimpo (20.00). En tanto, mañana domingo jugarán: Temperley vs Patronato (11.00), Independiente vs Gimnasia de La Plata (13.15), Tigre vs Lanús (15.30), Boca Juniors vs Unión (17.45) y Estudiantes vs Racing Cub (20.00). Finalmente, la fecha se cerrará el lunes con dos encuentros: Banfield vs Chacarita (19.00) y Colón vs River Plate (21.15). RIVER YA ESTÁ EN OCTAVOS Por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, River Plate venció 1-0 como visitante a Independiente Santa Fe de Colombia con gol de Lucas Pratto y de esa manera se aseguró el primer lugar de su zona y, por consiguiente, su boleto a los Octavos de Final. El Millonario es el segundo equipo ya clasificado a esa instancia, luego de que también lo lograra Racing con su victoria sobre Universidad de Chile. Boca Juniors, Estudiantes de La Plata y Atlético Tucumán buscarán su pasaje en la última fecha de sus respectivos grupos, mientras que a Independiente todavía le quedan dos partidos por disputar. JAGUARES, 4X4 EN OCEANÍA Por la 12ª fecha del Super Rugby, los Jaguares vencieron ayer 23 a 19 a los Chiefs de Nueva Zelanda y cerraron su brillante gira por Oceanía con victorias en cuatro presentaciones, una racha que nunca antes habían logrado en esta competencia. Así, ahora gozan de record positivo en la competencia: suman seis triunfos y cinco derrotas y se ubican en la segunda posición de la Zona Sudáfrica. La franquicia argentina retornará a nuestro país en los próximos días y tras quedar libre en la fecha 13 recibirá a Bulls, Sharks y Stormers de Sudáfrica, para luego concluir la fase regular devolviendo dos de esas visitas: Bulls y Sharks. TC: LAMBIRIS PICÓ EN PUNTA En el arranque de la actividad oficial de la quinta fecha de la temporada del Turismo Carretera, el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford) marcó ayer en Posadas (Misiones) el mejor tiempo en la primera tanda clasificatoria, demostrando que a la marca del óvalo le cayeron muy bien los cambios técnicos impuestos por la ACTC. El segundo lugar quedó para Facundo Ardusso (Torino), mientras que tercero se ubicó Luciano Ventricelli (Ford). Los diez mejores se completaron con Matías Rossi (Ford), Juan Bautista de Benedictis (Ford), Emanuel Moriatis (Ford), Nicolás Bonelli (Ford), Agustín Canapino (Chevrolet), Gastón Mazzacane (Chevrolet) y Mariano Werner (Ford). TENIS: SEMIS POR EUROPA Esta semana se están disputando tres torneos ATP 250 sobre polvo de ladrillo, en los que ya no quedan argentinos con vida. Las semifinales de los tres certámenes se jugarán hoy y estarán protagonizadas por: Alexander Zverev vs Hyeon Chung y Maximilian Marterer vs Philipp Kohlschreiber en Munich; Stefanos Tsitsipas y Frances Tiafoe vs Pablo Carreño Busta en Estoril; y Taro Daniel vs Jeremy Chardy y Malek Jaziri vs Laslo Djere en Estambul. NBA: CLEVELAND Y BOSTON Con otra descomunal actuación de LeBron James (43 puntos y 14 asistencias), los Cleveland Cavaliers volvieron a vencer a Toronto como visitantes (esta vez 128-110) y se adelantaron 2-0 en una de las series semifinales de la Conferencia Oeste. En la otra, los Boston Celtics se recuperaron de un déficit de 22 puntos y superaron nuevamente como locales a Philadelphia 76ers (ahora por 108 a 103) para también quedar 2-0 arriba en la serie.

