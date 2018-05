La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/may/2018 Nacional B:

Villa Dálmine intentará dar la sorpresa en Tucumán para seguir alimentando su sueño









DOS (2). Son las victorias como visitante que logró Villa Dálmine esta temporada: 1-0 ante Gimnasia (J) y 1-0 frente a Mitre (SdE). En total, disputó 12 partidos en esa condición: ganó 2, empató 4 y perdió 6, con 8 goles a favor y 13 en contra. SE DEFINEN OTRAS DOS SERIES Además de San Martín vs Villa Dálmine, esta tarde se definirán otros dos duelos de primera fase de este Reducido: desde las 15.05 jugarán Brown de Adrogué vs Atlético Rafaela y desde las 15.35 lo harán Sarmiento de Junín vs Instituto de Córdoba. En tanto, Almagro y Agropecuario de Carlos Casares recién se enfrentarán el martes, dado que el Tricolor jugó el viernes la final desempate por el primer ascenso. Por la primera fase del Reducido, está obligado a ganarle a San Martín como visitante para avanzar a semifinales por el segundo ascenso a Primera División. Juega desde las 18 en La Ciudadela. Martinich y Papa serán titulares en lugar de Celaya y Pérez. La dificultad del compromiso que afrontará hoy no debería tapar el sueño que está viviendo Villa Dálmine, porque cualquier simpatizante Violeta habría firmado al inicio de la temporada estar en el lugar que está hoy: repleto de ilusiones por integrar el selecto grupo que peleará por el segundo ascenso a Primera División. Es que el equipo de nuestra ciudad enfrentará esta tarde a San Martín de Tucumán por la primera fase del Reducido y aunque lo hará como visitante y con la obligación de ganar para avanzar de ronda en este octogonal, estará allí, en La Ciudadela, ante más de 20 mil almas tucumanas, buscando dar otro golpe de escena en esta sorprendente temporada del Nacional B. El encuentro comenzará a las 18 horas con transmisión de TyC Sports y arbitraje de Pablo Echavarría. Y por haber terminado mejor ubicado en la tabla de posiciones, el Ciruja no sólo tiene ventaja de localía, sino también deportiva. Por eso, con el empate le alcanza para clasificarse a semifinales. Y si ese escenario ya parece muy complicado para Villa Dálmine, las ausencias que tendrá Felipe De la Riva lo complican todavía más: es que además de los suspendidos Renso Pérez y Nicolás Sánchez tampoco estará presente Juan Celaya, uno de los jugadores más regulares de este 2018. "Cachi" debió ser reemplazado en Rafaela a raíz de un desgarro en la zona intercostal, una lesión que lo terminó marginando de la expedición a Tucumán. Su lugar en la zaga central será ocupado por Marcos Martinich. Ése será uno de los dos cambios que tendrá hoy el Violeta: el otro será el retorno de Gonzalo Papa (expulsado frente a Morón) en reemplazado del suspendido Renso Pérez. Así, la formación titular que presentará hoy De la Riva sería con Martín Perafán; Franco Flores, Cristian González, Marcos Martinich, Leandro Sapetti; Federico Jourdan, Gonzalo Papa, Marcos Rivadero, Ramiro López; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. La lista de convocados se completa con Sebastián Blázquez, Renzo Alfani, Nicolás Cherro, Horacio Falcón, Federico Recalde, Francisco Nouet, Favio Durán y Franco Costantino (uno de ellos quedará afuera del banco de suplentes. Por su parte, San Martín llega mejor que el Violeta, pero también después de haber sufrido un duro golpe anímico, luego de la derrota del lunes pasado ante Brown de Adrogué que le impidió lograr el ascenso directo (tenía "la mesa servida" por el empate de Almagro). Para este compromiso, el entrenador Rubén Darío Forestello realizaría tres cambios respecto a ese último partido. Dos modificaciones serán obligadas, ya que Emiliano Albín se desgarró y Lucas Acevedo fue expulsado en Adrogué. Para reemplazarlos, en el lateral derecho aparecerá Rolando Serrano y como primer marcador central Esteban Espíndola López. En tanto, en el mediocampo, Juan Galeano cumplió su fecha de suspensión y entrará al equipo en reemplazo de Gabriel Graciani. Por lo tanto, los once del Santo para recibir a Villa Dálmine serían: Ignacio Arce; Roldando Serrano, Esteban Espíndola López, Ismael Benegas, Maximiliano Martínez; Alejandro Altuna; Gonzalo Rodríguez, Juan Galeano, Matías García, Waler Busse; y Claudio Bieler. En tanto, en el banco de suplentes estarán: Cristian Correa, Diego Martínez, Francisco Oliver, Lucas Bossio, Damián Arce, Franco Costa y Sergio González. El encuentro se jugará desde las 18 horas con arbitraje de Pablo Echavarría (Manuel Sánchez y Juan Manuel Vázquez serán los asistentes; mientras que Fabricio Llobet será el cuarto árbitro).

GONZALO PAPA VUELVE A LA TITULARIDAD TRAS CUMPLIR SU SANCIÓN.

DESDE EL ARRANQUE. FEDERICO JOURDAN SERÁ TITULAR ESTA TARDE, AL IGUAL QUE EN EL ENFRENTAMIENTO DISPUTADO EN DICIEMBRE QUE TERMINÓ 1-1. EL HISTORIAL: VILLA DALMINE VS. SAN MARTÍN Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº10. En 9 partidos, Villa Dálmine ganó 2 veces, San Martín venció en 4 ocasiones y se registraron 3 empates. Villa Dálmine marcó 9 goles, mientras que San Martín anotó 13. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 4 veces, Villa Dálmine ganó 1 vez (5 goles) San Martín obtuvo 2 victorias (7 goles) y empataron el encuentro restante. COMO LOCAL SAN MARTIN. Jugaron 5 partidos, Villa Dálmine ganó 1 vez (4 goles) y San Martín logró 2 triunfos (6 goles). Igualaron 1 vez. GOLEADORES DE VILLA DALMINE (8): Germán Antonio Panichelli (2), Pablo Martín Ruiz (2), Rubén Alejandro Rojas (1), Miguel Luis Elsesser (1), Adolfo Mario Bounamicci (1) y Ezequiel Adrián Cérica (1). GOLEADORES DE SAN MARTIN (12): Ricardo Luis Solbes (2), Miguel Angel Rutar (1), Orlando Amílcar Leiva (1), Fabián Horacio Anselmo (1), Jorge Orlando López (1), Mario Alberto Jiménez (1), Adriano Tomás Custodio Méndes (1), Fernando Di Carlo (1), Diego Alberto Bucci (1), Ramón Lentini (1) y Rodrigo Miguel Moreira (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA COMO VISITANTE El sábado 8 de octubre de 2016, por la 8ª fecha del Nacional B 2016/17, Villa Dálmine venció 2-1 a San Martín en La Ciudadela. SAN MARTIN (1): César Taborda; Matías Catalán, Alexis Ferrero, Rodrigo Moreira, Esteban Goicoechea; Alejandro López, Matías García, Agustín Briones, Diego Bucci; Leonardo Acosta y Ramón Lentini. DT: Diego Cagna. SUPLENTES: Juan Jaime, Luciano González, Francisco Oliver, Leonardo Rizo, Maximiliano Rodríguez, César Abregú y Mauro Quiroga. VILLA DALMINE (2): Carlos Kletnicki; Juan Alsina, Ariel Coronel, Rubén Zamponi, Jorge Demaio; Pablo Ruíz, Fabrizio Palma, Federico Recalde, Jonathan Figueira; Mauricio Alonso y Ezequiel Cérica. DT: Walter Marchesi. SUPLENTES: Fernando Otarola, Ángel Alonso, Lautaro Formica, Leonardo Cisnero, Diego Núñez, Lucas Favalli y Juan Mazzocchi. GOLES: ST 40seg Ezequiel Cérica (VD); 12m Diego Bucci (SM) y 37m Pablo Ruíz (VD). CAMBIOS: ST 19m Cisnero x Palma (VD), 20m Favalli x Figueira (VD), 27m Abregú x López (SM), 30m Mazzocchi x Cérica (VD), 33m Quiroga x Acosta (SM) y 39m Rizo x Briones (SM). ARBITRO: Alejandro Castro

