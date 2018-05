Hoy domingo la nubosidad será variable en Campana, con más presencia de nubes que de sol. Serán nubes bajas y tendrán un aspecto amenazante, aunque probablemente no precipiten. El ambiente será templado y húmedo a la mañana y más cálido por la tarde: 24 o 25 grados es la máxima prevista. La situación meteorológica mantiene el aporte de aire ligeramente cálido y muy húmedo sobre nuestra región. Y con el seguirán formándose nubes bajas, que evolucionarán de un modo variable, permitiendo el paso del sol por momentos. El tiempo se presentará inestable, aunque no debería precipitar. Mañana lunes persistirá el aire ligeramente cálido y húmedo, con nubes bajas en el cielo. Habrá también nubes más altas y entonces lo más probable es que el sol no llegue a verse. Desde la noche la inestabilidad crecerá. El martes hay probabilidad de lluvias y de tormentas durante la primera parte del día, luego el cielo se mantendrá nublado y el tiempo inestable. Las lluvias previstas serán por lo menos moderadas, sin descartarse algún chaparrón fuerte. El día será templado y húmedo, con 21 grados de máxima prevista. El miércoles habrá nubes bajas y lluvias o lloviznas intermitentes, dentro de un ambiente templado y húmedo. El jueves la lluvia se intensificará y habrá también tormentas. Hacia la noche cambiará el viento al Sur y comenzará a mejorar. El viernes habrá sol y finalmente estará más fresco y seco. Pronósticos Hoy, domingo 6: la nubosidad será variable y el tiempo se presentará inestable. Subirá a la temperatura y seguirá húmedo: 18 y 25 grados son los extremos previstos. El viento soplará moderado el Noreste. Mañana, lunes 7: el cielo estará nublado y el tiempo seguirá ligeramente cálido, húmedo e inestable. La temperatura variará entre 18 grados de mínima y 25 grados de máxima. El viento soplará moderado del Noreste. Martes 8: hay probabilidad de lluvias y tormentas en la primera parte del día, luego mejorará parcialmente. Estará templado y húmedo, con 18 grados de mínima y 21 grados de máxima. El viento soplará moderado a débil del Noreste.



El Tiempo en Campana:

Nubes, algo de sol y humedad

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

