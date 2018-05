La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/may/2018 Cambiemos cuestionó "la demagogia" de la oposición en el tema Farmacity









El intendente Abella se reunió con el colegio de Farmacéuticos local En medio de la polémica por la posible llegada a territorio bonaerense de la cadena Farmacity, desde el Municipio informaron que el intendente Sebastián Abella se reunió con representantes del Colegio de Farmacéuticos de Campana para evaluar el tema. En ese encuentro, el jefe comunal les reiteró su "determinación de proteger las farmacias locales", pero les pidió que "generen desde el Colegio de Farmacéuticos de la provincia un proyecto común" que sea el que se trate en las distintas ciudades. "Nosotros no hacemos show para la foto, queremos que salga una ordenanza que realmente sirva para el fin que se está pidiendo", destacó el Intendente. Para Abella, los proyectos que presentó la oposición no terminan de contemplar lo que pretenden los farmacéuticos. "No hay que engañar a los vecinos con proyectos para la tribuna, debemos trabajar en serio, analizando bien el tema", resaltó. "Con este proyecto buscamos debatirlo y enriquecerlo junto a todos los bloques en comisión, por tal motivo no se dio el tratamiento sobre tablas. Aprobarlo a las apuradas no resuelve la cuestión de fondo", sostuvieron los ediles oficialistas. Ante el posible desembarco de Farmacity en la Provincia, los concejales del bloque Cambiemos cuestionaron la demagogia de la oposición para tratar el tema. "Con este proyecto, igual que muchos otros, buscamos debatirlo y enriquecerlo junto a todos los bloques en comisión, por tal motivo no se dio el tratamiento sobre tablas", explicaron los ediles oficialistas. Y añadieron: "Aprobarlo a las apuradas y sin un previo análisis no resuelve la cuestión de fondo". Además, aclararon que esta fue la primera vez que se envían proyectos de este carácter a comisión ya que fueron expedientes entrados en la última sesión del HCD por los bloques opositores. Este jueves en el recinto, se aprobó por unanimidad el pedido de resolución que rechaza el dictamen de la Procuración General de la Nación que convalida la vulnerabilidad de la Ley 10.606 que trata las habilitaciones e instalación de las farmacias en la ciudad. En este sentido, los concejales también destacaron que en febrero, en una sesión extraordinaria, también se trató y se aprobó de manera unánime la adhesión a la Legislación Provincial antes mencionada. Por último, desde el Bloque Cambiemos manifestaron que se espera una resolución favorable para las farmacias de Campana en la disputa del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires con la empresa Farmacity, que se encuentra hoy judicializada en instancia de la Suprema Corte.

Concejales de Cambiemos buscan debatir y enriquecer el proyecto en comisión.



