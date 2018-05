La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/may/2018 PJ-UC:

"La reforma laboral que propone el Gobierno le da vía libre a las empresas para despedir trabajadores"







Los concejales del bloque del PJ-Unidad Ciudadana también expresaron su preocupación por el avance del proyecto reformista que impulsa el macrismo y aseguraron que de aprobarse "tendrá serias consecuencias para ciudades como la nuestra, donde muchos vecinos trabajan en relación de dependencia". Los Concejales del bloque Unidad Ciudadana-PJ, Rubén Romano y José Insausti, mostraron la preocupación del espacio político que integra ante la posibilidad de avance del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional, y que entre varios puntos compromete el pago de indemnizaciones por despido, genera un fondo de aporte para estos casos sostenido en parte por el propio empleado, y modifica la ley de contrato laboral. "Ya hemos visto como el Gobierno Municipal, ante situaciones de crisis atravesadas por sectores laborales de nuestra Ciudad, han mirado para otro lado negándose a declarar la Emergencia Laboral, siendo cómplices del ajuste que propone su Jefe político, hoy Presidente Mauricio Macri" señaló José Insausti. El dirigente representante del sector obrero sostuvo que de aprobarse dicha reforma, "tendrá serias consecuencias para ciudades como la nuestra, donde muchos vecinos trabajan en relación de dependencia. Porque las empresas se verán favorecidas con un recorte en las indemnizaciones que deberán pagar a quienes despide, por el cambio de cálculo propuesto en torno al sueldo básico y no al neto, excluyendo aguinaldos, premios, bonificaciones y otras retribuciones que pudo haber tenido el trabajador". No obstante, para el Concejal Rubén Romano "la reforma laboral que propone el Gobierno le da vía libre a las empresas para despedir trabajadores. Es un retroceso de un siglo en materia de derechos laborales. Pero este nuevo embate ya fracasó una vez, cuando se intentó aprobar esta Ley junto a la Reforma Previsional, que finalmente prosperó y afectó las jubilaciones de millones de argentinos, en otra versión del ajuste bestial que este modelo político lleva adelante". En torno a lo local, el Dr. Romano dijo que "no contamos con un gobierno municipal que defienda los intereses de Campana. En una ciudad industrial como la nuestra, la reforma laboral podría ser determinante ya que miles de vecinos estarían a la merced de la voluntad de su patrón de despedirlos, y tomar mano de obra inexperta y más barata. Incluso para los trabajadores contratistas sería perjudicial, ya que las grandes empresas dejarían de tener responsabilidad sobre sus desvinculaciones, como hoy sí la tienen. La forma de incluir a los jóvenes en el empleo es abriendo nuevas fuentes de trabajo, y no sacándose de encima a quienes tienen toda una vida al servicio de una empresa". "Desde nuestro bloque hemos presentado varios proyectos en torno a la preservación del empleo y la crisis laboral, como la creación del Consejo Económico Social aprobada en el HCD, pero nunca implementada por el Ejecutivo. Nuestros legisladores nacionales harán el mayor de los esfuerzos para intentar frenar esta reforma, pero estará en el compromiso de todos los ciudadanos expresar públicamente su posición al respecto, y manifestarse en contra de esta especie de tiro de gracia que el Gobierno pretende darle a los trabajadores" concluyó.

Insausti y Romano se refirieron al polémico proyecto del Gobierno.



PJ-UC:

"La reforma laboral que propone el Gobierno le da vía libre a las empresas para despedir trabajadores"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: