Desde Vamos Campana cuestionaron el proyecto de reforma laboral de Cambiemos. Para Vamos Campana, el proyecto de Reforma Laboral que ha presentado Cambiemos, que había quedado en pausa hace unos meses y actualmente regresa en tres proyectos separados, "es más bien un proyecto de flexibilización laboral". "Para nosotros es un retroceso absoluto en materia de derechos laborales", señalaron. Para Carla Navazzotti, dirigente gremial e integrante del Espacio Ciudadano, "uno de los puntos más relevantes que se vería afectado es la modificación del Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, la cual establece de forma clara y precisa qué debe abonar el empleador en caso de desvincular a un empleado sin previo aviso y sin causa alguna".

"La reforma que propone Cambiemos -agregó- es una "facilitación" al empleador a la hora de desvincular, baja el monto de las indemnizaciones recortando del cálculo el Sueldo Anual Complementario, bonos y premios que tuviera el empleado al momento del cese de actividad" señaló la delegada del sindicato de Trabajadores Municipales y referente peronista dentro del espacio político. "Además, propone la creación de un Fondo de Cese entre las Cámaras empresariales y los distintos gremios en reemplazo de la indemnización, por lo que, la indemnización que antes corría por parte del empleador, ahora se la estaría pagando el propio empleado, doblemente damnificado, porque no solo se queda sin empleo, sino que además no recibe nada en compensación del daño que se le está causando". Finalmente, Navazzotti señaló: "Otro punto que la Ley de Contrato de Trabajo protegía era el no excederse en materia de prácticas educativas o pasantías" señaló la joven dirigente y licenciada en Recursos Humanos, que añadió que "la *Ley de Pasantías, apoyándose en la Ley de Contrato de Trabajo ponía un tope a las mismas para evitar abusos de régimen de pasantías por parte del empleador". Por ejemplo, explicó, "había un tope de 20 horas semanales, y la reforma propone que sean 30, tal como un trabajo de medio tiempo, lo cual en éste sentido estaría reemplazando a un puesto de trabajo perdiendo su carácter "Formativo o Pedagógico" y estaría transformándose en un empleo de medio tiempo muy mal remunerado creando mano de obra joven barata y precarizada". Por otro lado, Ariel Mosqueira, referente del Movimiento Nacional Alfonsinista en Vamos Campana, agregó que "con esta reforma, también se vería afectada la real fecha de inicio de la actividad laboral, ya que en un intento de generar "trabajo en blanco", además de condonarle al empleador las multas y sanciones por haber tenido empleados no registrados, la cuenta empezaría a partir del blanqueo, por lo que el trabajador pierde en antigüedad, y ni hablar de aportes y contribuciones patronales no efectuadas". Luego añadió: "También proponen como parte de estas reformas, la creación de un Ente Autárquico, que sería encargado de regular las Prestaciones Mínimas Obligatorias de Salud. Todo tipo de reclamo o proceso judicial pasará por éste órgano, satisfaciendo así a las Obras Sociales, y a sus reclamos en materia de juicios y recursos de amparo que los trabajadores presentan por la no cobertura de ciertos procedimientos, cirugías, temas de discapacidad, entre otras cosas". Por su parte, quien fuera el candidato de Vamos Campana en las elecciones pasadas, Alejo Sarna, argumentó que "en definitiva, el espíritu de estas reformas que se propone Cambiemos tienen como objetivo principal proteger al empleador que es la parte más fuerte, quitándole derechos y protección a la parte más débil que es el trabajador". El joven dirigente también agregó: "Esta norma está hecha a la medida de los que la hicieron, que desde su posición de grandes CEO´s y empresarios, buscan beneficiarse a costa del sufrimiento de los trabajadores. Insto a todas las fuerzas políticas y sindicales a defender a los trabajadores y a rechazar enérgicamente esta medida que significa un serio retroceso en materia de derechos laborales. En cada paso que dé el Gobierno tratando de perjudicar a los trabajadores, nos van a encontrar enfrentando esas política para cuidar la calidad de vida de las familias argentinas".



VC:

"Es una retroceso absoluto en materia de derechos laborales"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: