La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/may/2018 Opinión:

Dólar yellow II; el regreso de la incertidumbre

Por Mara Pedrazzoli











Mara Pedrazzoli. Foto: Facebook.

Las causas detrás de una corrida bancaria son múltiples, al igual que ocurre con una aceleración inflacionaria. Pero lo importante es actuar; de cara al futuro, controlar expectativas. Serios esfuerzos hizo el gobierno para controlar el mercado de cambios: fue la semana más kirchnerista del macrismo. Los mercados no tienen amigos. Desde el gobierno aseguran que son las nuevas condiciones internacionales y el clima adverso generado por la oposición política los responsables de la corrida cambiaria de las últimas semanas. Son "shocks", dicen, episodios casuales que enfrentan con adversidad a la gestión del gobierno. Pero es cierto también que desde marzo el Banco Central ya venía incrementando sus intervenciones en el mercado de cambios, vendiendo reservas para frenar una devaluación empujada por la creciente demanda de dólares del sector privado (originada vaya a saberse por qué.. si por culpa de Estados Unidos que subió su tasa de interés entonces quienes invertían acá sus dólares ahora prefieren hacerlo allá -movimiento que puede afectar al mercado local a lo sumo uno o dos días- o por el clima desestabilizador generado por una oposición fragmentada que recién se anota un punto a favor con el "tratamiento" de una ley -con final abierto- en el Congreso luego de dos años de gestión macrista). La última semana de abril la incertidumbre de los mercados financieros aumentó. Las causas son múltiples: un poco de efecto de la suba de tasas de los bonos estadounidenses, algo de que los privados avisoran problemas de insuficiencia de divisas en el frente externo este año (hablamos del retorno del fantasma de la restricción externa en la columna del domingo pasado), algo de la pérdida de imagen positiva del presidente en torno al tema de las tarifas y la confrontación pública con gobernadores, críticas a la pasividad como estilo de gobierno que conduce a un estancamiento económico, etc. El Banco Central entonces duplicó esfuerzos: intensificó la venta de reservas (mientras en marzo había vendido USD 2.000 millones, la última semana de abril vendió USD 4.400 millones) y aumentó la tasa de interés de política económica (llevando el nivel de referencia a 30,25% anual) buscando calmar a los mercados. Cerró abril con un dólar a 21 pesos. Abrió el mes de mayo con algunas decisiones de política tomadas. En primer lugar, el gobierno vetará la ley de Tarifas Justas (que pretende retrotraer los impuestos a noviembre de 2017 y luego plantear una actualización en base a la evoluación de los salarios) si consigue aprobarse la semana próxima en la Cámara de Diputados. En segundo lugar, tampoco le temblará el pulso para soportar un dólar a 30 pesos (este fue el tope que circuló en la prensa habrían conversado el presidente Macri y el ex ministro Cavallo durante en reunión durante el fin de semana largo). El Banco Central busca amigarse con los mercados y mostrar que tienen las mismas convicciones: todos desean volver a la libre flotación del tipo de cambio. Intervenir para frenar "saltos bruscos" pero acompañar la tendencia y no imponer un precio a la divisa. El primer día hábil del mes, miércoles 2 de mayo, el Central redujo notablemente la venta de reservas en el mercado de cambios: colocó USD 500 millones versus USD 1.200 millones promedio en las últimas tres jornadas, el dólar subió 62 centavos hasta los 21,52 pesos. El jueves 3 de mayo sorprendió a los operadores al no intervenir momentos antes de la hora de cierre de los mercados: el dólar aumentó 1,5 pesos hasta tocar el récord de 23 pesos, fue el aumento más grande desde la eliminación de los controles a las transacciones en dólares que había impuesto el kirchnerismo. Los mercados no tienen amigos. Viernes 4 de mayo. Madrugaron los ministros y técnicos del Banco Central. Dujovne anunció un mayor ajuste fiscal, producto de desconocidas proyecciones oficiales que le permitieron estimar un déficit de -2,7% del PIB para este año en lugar del -3,2% originariamente previsto. Consiguió contentar a los mercados amantes de la disciplina fiscal. Advirtió también que se invertirán unos $ 30.000 millones menos en obras públicas, con las consecuentes pérdidas en términos de empleo y crecimiento, agregó la prensa. No importa... en paralelo el subsecretario de Política Económica del ministerio de Hacienda mostraba en su cuenta de Twitter una lluvia de gráficos con variables económicas comparativas entre el anterior gobierno y el actual. Sin explicación alguna buscaba mostrar que todo va mejor con el macrismo. Caputo se atajaba: "no nos agarró por sorpresa", dijo. "Cumplimos con el 75% de las obligaciones en dólares que teníamos este año", agregó. Sabe que si se repiten corridas semejantes con el país altamente endeudado en dólares, ocurrirá lo de 2001. Viernes 4 de mayo, el Banco Central anunció una nueva suba de tasas, la segunda en la semana, llevando el nivel de referencia a 40% anual (25% es la inflación esperada + 13% la devaluación acumulada en lo que va del año + 1,75% la nueva tasa de interés de los bonos estadounidenses) y redujo el tope de activos en moneda extranjera que impone a los bancos de 30 a 10%. Fue su semana más kirchnerista. Algunas respuestas: la "prestigiosa" revista Forbes aclaró en su publicación del jueves que "puede que sea momento para salir de la Argentina", la consultora Moodys al día siguiente advirtió por una "mayor percepción de riesgo" para los activos argentinos y Fitch rebajó el panorama de la deuda argentina a "estable" desde "positivo". Los analistas de mercado tampoco tienen amigos. La semana próxima posiblemente volverá la incertidumbre financiera. Los ahorristas se pasarán a dólares, los deudores en UVA seguirán preocupados y los formadores de precios subirán el valor de su mercadería.

Opinión:

Dólar yellow II; el regreso de la incertidumbre

Por Mara Pedrazzoli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: