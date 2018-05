La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/may/2018 La UV Más Campana pidió informes sobre el funcionamiento del SAME







"Hasta la fecha no hay novedades respecto al inicio de la colaboración y asistencia de este servicio de salud para emergencias y urgencias", señaló el concejal Cantlon. Los concejales de la UV Más Campana, Axel Cantlon, Carlos Gómez y Rosa Funes, solicitaron informes sobre la puesta en marcha del servicio del SAME en Campana, que ya cuenta con un convenio firmado. Según explicaron, la Municipalidad de Campana y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires celebraron un convenio para que comience a funcionar el SAME en nuestra ciudad, el cual fue convalidado por Ordenanza 6718/2017 en el mes de febrero. "Dicho convenio fue realizado con la intención de mejorar la asistencia de salud en emergencia y urgencias médicas de la ciudad de Campana, siendo éste un déficit de larga data", señaló Cantlon, al tiempo que agregó: "Se anunció que esta medida se pondría en vigencia rápidamente para mejorar ese servicio que configura un reclamo de nuestra comunidad desde hace mucho tiempo. Pero hasta la fecha no hay novedades respecto al inicio de la colaboración y asistencia de este servicio de salud para emergencias y urgencias". Finalmente, el edil de la UV Más Campana explicó que en la última sesión del HCD se aprobó un proyecto presentado por su bloque y dirigido al Departamento Ejecutivo. "Solicitamos que informe la fecha de inicio de las actividades del SAME en Campana; y los teléfonos de contacto para dar a difusión a los ciudadanos", detalló.

"Solicitamos que se informe la fecha de inicio de las actividades del SAME en Campana; y los teléfonos de contacto", detalló cantlon



La UV Más Campana pidió informes sobre el funcionamiento del SAME

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: