La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/may/2018 La UOCRA aseguró que la principal contratista de Axion recibió la orden de "desmovilizar" la obra de ampliación







Así lo aseguró el líder local del gremio de la construcción, Oscar Villarreal. Señaló que en los últimos días se perdieron más de 200 puestos de trabajo. Y cuestionó tanto a los responsables del proyecto como al Gobierno municipal por difundir un panorama diferente a lo que ocurre dentro de planta. La situación en la millonaria obra de ampliación de la refinería Axion energy es crítica: así lo aseguró la UOCRA Seccional Campana el viernes en la puerta de la delegación local del Ministerio de Trabajo de provincia. Oscar Villarreal, su líder, anunció que fueron los propios contratistas responsables de los trabajos quienes le expresaron que habían recibido la orden de "desmovilizar" la obra, lo que significaría la pérdida de cientos de puestos de trabajo del gremio de la construcción. "Lamentablemente, tenemos que seguir informando a la comunidad que esto se ha potenciado", manifestó Villarreal el viernes, rodeado de decenas de trabajadores de la construcción expectantes por conocer su futuro laboral. Declaró que la sangría de contratos ha sido imparable en los últimos días: según el referente de la UOCRA local, la semana pasada quedaron aproximadamente entre 60 y 80 trabajadores del otro lado del molinete. El día miércoles, entre 50 y 60 más. "Y en el día de hoy, quedaron entre 60 y 100 más", completó el sindicalista. Eso motivo nuevo reuniones en la mesa de la cartera de trabajo, aunque no son buenas las perspectivas. Es que, de acuerdo al testimonio de Villarreal a los medios, los dos gerentes principales de la contratista encargada del grueso de las tareas dentro de la planta, AG-Tecna, "oficializaron que habían recibido la orden de empezar a desmovilizar la obra". El motivo, como venía adelantando la UOCRA desde hace algunas semanas, obedecería a desavenencias comerciales entre AG-Tecna y Axion energy. Estas dificultades han afectado tanto a trabajadores que se estaban desempeñando dentro de la obra como a aquellos que tenían todos los trámites listos para ingresar. Hay contratados directos de AG-Tecna y también de sus sub-contratistas. "El pico máximo que llegamos a tener en ese proyecto fueron 1.600 compañeros. Eso fue importante de acuerdo a cómo venía la situación, pero tenemos que decir que ya no somos más esa cantidad, que estamos más cerca de ser 1.300", precisó Villarreal, descontento a su vez con la publicidad que había recibido este proyecto por parte de Axion energy y del Municipio de Campana, imagen, según él, que nunca coincidió con lo que pasaba portería adentro de la refinería. "Les pedimos a los actores que les gustó salir en la foto de los medios, que gestionen con nosotros para que esto se revierta", manifestó Villarreal, quien al mismo tiempo advirtió que el gremio no se quedará con los brazos cruzados: "Nos vamos a ir organizando en todos los campos de acción". Una obra que no llegar a ser En agosto del año pasado, el intendente Sebastián Abella y el ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Javier Tizado, participaron de una recorrida por las instalaciones de Axion Energy junto a directivos de la empresa, quienes les detallaron la ampliación de la refinería y el impacto que tendría en la contratación de nuevos empleados. Durante la visita, los ejecutivos de la compañía le aseguraron al jefe comunal y al ministro que se invertiría una suma cercana a los US$ 1.500 millones -de los cuales la sociedad ya había puesto más de la mitad-, que los trabajos por ese entones demandaban mil contratados y que, para el pico de construcción, se estimaba la incorporación de otros mil trabajadores a través de las empresas encargadas del montaje del proyecto. Siete meses después, Abella regresó a la refinería para una nueva recorrida con Diego Mouriño, director del Proyecto de Expansión. Tras la misma, un comunicado oficial del Municipio afirmó que "en el momento pico" la obra "empleará a más de 3000 trabajadores". "Hace un tiempo no muy lejano, el responsable de la inversión y responsable político de nuestra ciudad decían que (el proyecto) estaba avanzando, que estaban maravillados sobre cómo iba y que en corto tiempo iba a tener 3 mil compañeros trabajando dentro. Nosotros deseamos que sea así, pero no podemos mentirles a los compañeros", declaró Villarreal el viernes. "Les pedimos a los actores que les gustó salir en la foto de los medios, que gestionen con nosotros para que esto se revierta", expresó. En ese sentido, dijo que está dispuesto a buscar soluciones conjuntas con el gobierno local, mientras que a Axion le pidió reconocerse como responsable solidario y, en caso de que sea otra la contratista que siga con las obras, se reconozca prioridad de empleo a las personas que se desempeñaban con AG-Tecna.

OSCAR VILLARREAL, DURANTE UNA CONCENTRACIÓN EN UNO DE LOS PORTONES DE AXION (FOTO ARCHIVO).



