Tipys Globo Azul, pijamadas a medida y a puro lujo

Invitar a una decena de chicos a dormir a casa puede ser una experiencia inolvidable y traumática. Por suerte, en Campana ahora hay una empresa que se encarga del tema con carpas, juegos y comida. Las nenas que hace rato dejaron de ser nenas lo decían así: "Mami, me invitaron a dormir a la casa de...". Directo, sin vueltas. Después, con el tiempo, en sintonía con ciertas influencias extranjeras, la frase se transformó en: "Mami, me invitaron a un pijama party en la casa de... ". Por estos días, y como ya se sabe que la lengua es dinámica, el "pijama party" varió a "pijamada"…" En Campana, "Tipys Globo Azul" es una novedad para tener en cuenta en pijamadas divertidas o cumpleaños inolvidables. Es una extensión en el servicio de este emprendimiento que lleva más de 20 años de éxito haciendo Colonia de Vacaciones en los verano en Campana, 10 años en cada uno de los dos clubes más grandes de la Ciudad… ¿CON QUÉ SERVICIOS CUENTA LA OFERTA? Combo 1 Las carpas tienen la capacidad para dos niños/as, caracterizadas por género. Cada carpa cuenta con acolchado, frazadas, almohadas, mesa individual, juegos de mesa e iluminación led a pilas. Combo 2 En forma adicional se puede contratar tanto la cena como el desayuno. Combo 3 También según la necesidad y los espacios para festejar cumpleaños se puede agregar el servicio de animación y cuidado de chicos con profesionales como Profesores de Educación Física para evitar el problema del control de los chicos. También, en este caso para las nenas se puede agregar un servicio de belleza de manos, con personal especializado e instruido para el mismo. Las carpas son armadas y desarmadas por la empresa en horarios a combinar con quien lo contrate… Explicaron que las carpas no son para el exterior, no son impermeables por lo que deben estar bajo techo, ya sea en habitaciones, comedores o galerías. Para contratar el servicio comunicarse vía Facebook a Colonia Globo Azul o al 03489-15-312297 con la anticipación de una semana para diagramar el servicio. "No te pierdas esta oportunidad inolvidable de pasar una pijamada diferente, un cumpleaños extraordinario a menor costo que uno convencional alquilando salón y comidas…".





Tipys Globo Azul, pijamadas a medida y a puro lujo

