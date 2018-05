Gastón Boechat. Foto: Archivo

Los "social media" son plataformas que tienen una gran importancia en el "marketing mix" de las empresas de toda clase, condición y tamaño. Lo que me destino a contarles hoy, es el corazón de toda estrategia de marketing y posicionamiento online. En estos 22 años capacitando a empresas, nos ha sorprendido el poco conocimiento de las compañías de gran tamaño, las cuales creen que se mueven como pez en el agua en las redes sociales, pero no es tan así. Muchas PyMEs nacionales, todavía siguen años luz de lograr hacer de las redes sociales su hábitat natural para competir mano a mano con las grandes empresas de su sector. Esto particularmente sucede en empresas de países en vía de desarrollo, entre los cuales nos encontramos. En contraste, en Estados Unidos las PyMEs utilizan de manera natural las redes sociales para potenciar las estrategias de marketing y publicidad, así lo concluye al menos un reciente estudio llevado a cabo por la empresa de software Clutch. En su informe Clutch fijó la mirada en 351 empresas con menos de 500 empleados. La inmensa mayoría de las compañías consultadas, el 71%, dice utilizar a día de hoy las redes sociales. Y el 16% tiene previsto incorporarlas a su "marketing mix" en el futuro. Facebook (86%) es la plataforma 2.0 que las PyMEs utilizan más profusamente. Concitan también la atención de las pequeñas y medianas empresa Instagram (48%), YouTube (46%) y Twitter (44%). LinkedIn (31%) y Snapchat (25%), disfrutan, en cambio, de algo menos predicamento entre las PyMEs Si nos detenemos en la frecuencia con la que las PyMEs le dan a la tecla en las redes sociales, el 52% publica posts en estas plataformas al menos una vez al día. El 79% de las empresas de tamaño pequeño y medio vuelca contenido en los "social media" con periodicidad semanal y el 94% se decanta por una periodicidad mensual. Sólo el 6% publica contenido en las redes sociales menos de una vez al mes. En cuanto a los contenidos con los que las PyMEs alimentan sus canales 2.0, los formatos más abundantes son las imágenes y las infografías (54%). El 52% utiliza las ofertas y las promociones para tratar de clavar el aguijón de la curiosidad a su audiencia y el 49% opta por las "reviews". En las redes sociales las PyMEs posan también su mirada en los vídeos (44%), los posts en los blogs (40%) y los datos y/o investigaciones (33%). Para aclarar y aportar algo de transparencia a toda la información aportada por la empresa Clutch, me gustaría dejar en claro, que es sumamente importante la calidad de los posteos, como también la periodicidad de los mismos. Los algoritmos de todas las redes, incluso Linkedin, destacan a los perfiles más activos que aportan información de calidad y única. Para simplificar este trabajo, existen herramientas de automatización de posteos para dejarlos programados a lo largo del día, la semana o del mes, disminuyendo la carga horaria de esta tarea. Espero que a partir del lunes planifiquen los posteos para toda la semana, vean como de a poco sus perfiles se tornan más visitados, mejor posicionados en los resultados de búsqueda y, de ser posible, comiencen a vender por redes sociales. Gastón Boechat - New Graph Agencia Digital



Frecuencia de posteo en redes sociales



Redes sociales más utilizadas



Tipo de contenido publicado



Posicionarse en las redes sociales:

Las Pymes deberían poner ojo a las redes sociales para dar fuelle a sus estrategias de marketing y las plataformas 2.0

Por Gastón Boechat

