En ese mundo desolado que estamos viviendo, nos ata a un futuro que deseamos sea mejor que el presente, y aparece en nuestra mente la palabra consoladora, la palabra Esperanza. Díaa día nuestro futuro parecemás incierto, no es raro, si esta palabra nos parece vacía. Esperamos algo mejor, peroen realidad no estamos nada seguros de lo que esperamos, esto nos lleva a preguntamos ¿Qué estamos esperando?¿vacaciones? ¿Jubilación? ¿Días mejores? La gente en su mayoría espera algo que ayude a mantener el ánimo, pero de repente llega la decepción, lo imprevisto, un fracaso, la enfermedad, o incluso la muerte, que arruina los planes mejor preparados, Todos esos sueños, prueban que el hombre siempre será un eterno insatisfecho, y como es incapaz de asegurar el mañana, solo puede resolver parcialmente sus problemas. Aunque su futuro está formado por ilusiones, y su pasado muy a menudo por disoluciones, todos en su mayoría continúan empleando y abusando de esta palabra estimulante, Esperanza Sin embargo, La Biblia nos habla de una esperanza muy diferente, que no deja lugar a la duda, ni a la incertidumbre, es una Esperanza Viva Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,(1ra Pedro 1:3) En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, que pertenecen a la salvación,(Hebreos 6:9). La esperanza cristiana consiste en esperar confiadamente el cumplimiento seguro de sus promesas,y del regreso de Jesucristo, Nuestra Esperanza.es decir, una Esperanza segura y firme. Digámosle alSeñor, ¿Qué esperaré? Mi esperanza está en ti, (Salmo 39:7), tal vez algunos no comprendan que el que confía en sus riquezas, o tener un buen salario, y vivir cómodamente, que a veces lleva mucho tiempo alcanzar, no tiene ningún valor en la eternidad, debemos comprender que la única y mejor esperanza es en El Señor. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. (Jer. 29:11) ¿Por qué voy a inquietarme?¿Por qué me voy a angustiar?En Dios pondré mi esperanza, y lo alabaré.¡Él es mi Salvador y mi Dios! (Salmo 42:11) ¿Quieres saber más de la verdadera Esperanza que nunca nos va a defraudar? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana - Tel. 03489. 427296 / 437492 -luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "En que esperamos"

Por Mirta Dappiano

