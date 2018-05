P U B L I C







Conferencia de Giorgio Bongiovanni en Acireale, Italia - 15 de Abril de 2018 (2da parte) Les traemos nuevamente a todos los lectores fragmentos de una serie de conferencias que el estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni está realizando en Italia durante este año. P: ¿Por qué los Extraterrestres se dirigieron además a los poderosos de la Tierra, sabiendo perfectamente que ellos son los principales responsables de las eventuales guerras nucleares? G: Durante la década del ´50 los Extraterrestres contactaron a los Jefes de Estado, sobre todo de Rusia y Estados Unidos: contactaron al General Eisenhower (apenas elegido Presidente de EE. UU.), al secretario general del Partido Comunista Nikita Kruschov y posteriormente a John Kennedy y otros. Todos ellos tomaron conciencia de la existencia de civilizaciones extraterrestres, incluso nuestro extraordinario Cónsul italiano Alberto Perego (quien estaba en contacto con los servicios secretos y con personalidades importantes como por ejemplo Giulio Andreotti). Lamentablemente Eisenhower y Kruschov consideraron que no era oportuno revelarlo a la opinión pública mundial porque estaban amenazados de muerte por el complejo industrial de ambas súper potencias (revelar la presencia extraterrestre habría cambiado la política mundial industrial y monetaria en perjuicio de los poderosos y a favor de los más débiles). En cambio Kennedy quería revelar la verdad pero cuando estaba casi convencido de poder revelar al mundo esta revolución científica que habría llevado a la paz y a la unión de todos los pueblos fue asesinado, de hecho también fue asesinada Marilyn Monroe que era su amante y Kennedy le había revelado algo sobre los Extraterrestres. Luego sabemos que estos Seres visitaron además a algunos Papas, por ejemplo al Papa Juan XXIII. Lo que queda claro es que nadie tuvo el valor y la responsabilidad de decir que hay civilizaciones Extraterrestres que nos visitan. Si alguna gran Nación, o las Naciones Unidas hubieran dicho: "Los Extraterrestres nos visitan" ellos habrían aterrizado en forma pacífica y quizás el destino de la humanidad habría cambiado positivamente. En cambio los responsables de la humanidad opusieron resistencia a través de las masonerías, de los illuminati, de las mafias, de los bancos, de los complejos industriales, de los grandes ricos del mundo, organizando una especie de conjura del silencio en contra de esta presencia alienígena, no tanto porque es alienígena sino por el hecho de que habría cambiado el destino de los pueblos a favor de los más débiles y en perjuicio de los ricos. Hace poco, al responder a la pregunta anterior, describí el tipo de civilizaciones que tienen los Extraterrestres, por consiguiente te puedes dar cuenta de que en una sociedad como esa no hay lugar para los multimillonarios, para los banqueros ni para todos aquellos que viven a costa de los demás y que basan su poderío en el dinero. Cuando los Extraterrestres le ofrecen ese tipo de ciencia a la humanidad arruinan la forma de gobernar de los poderosos del mundo, de la misma forma que lo quería arruinar Jesús Cristo... y fue asesinado. […] Por tanto una vez que fracasó esta metodología de contacto con los poderosos que se volvieron hostiles los Extraterrestres decidieron comenzara a contactar a la gente común: yo soy uno de ellos pero hay otros, no muchos. Se trata de gente común que tiene determinadas cualidades. Tienen que ser apolíticos, no pertenecer a ninguna religión pero si profesar alguna Fe, no tienen que poseer propiedades ni riquezas porque esto podría condicionar los Mensajes que reciben de parte de Ellos, tienen que aceptar su modo de vida en medio de la modestia, de la humildad, utilizar el dinero únicamente para cumplir con la misión, para moverse por el mundo sin cometer crímenes ni delitos en contra de la ley humana. Quiere decir que los Contactados pueden usar el dinero solo para evitar que puedan llegar a cometer delitos para conseguir alimentos y es por ello que son personas modestas como yo, porque Ellos eligen a esta gente para que hagan fluir el Mensaje y esperan que se alcance un número de personas que puedan sensibilizarse ante esta realidad Extraterrestre, de forma tal que su realidad pueda penetrar lente pero inexorablemente en la sociedad del Planeta Tierra y acostumbrar, preparar a la población para el contacto con otras civilizaciones Extraterrestres…" Continúa el próximo domingo Para más información ingresá a: Facebook: LaVoz del Águila Youtube: La Voz del Águila Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

La Voz del águila:

"Civilizaciones más allá de la Tierra"

