Villa Dálmine intentará dar la sorpresa en Tucumán para seguir alimentando su sueño En 1976, en la vieja Primera B, jugó los dos hexagonales finales, pero apenas sumó un triunfo en cada uno. Mientras que en 1989, por ser campeón de la Primera B Metropolitana, jugó el Reducido del Nacional B, pero fue eliminado por Colón. En sus 60 años de vida, Villa Dálmine disputó en tres ocasiones torneos reducidos por el ascenso a la Primera División. Así, hoy frente a San Martín de Tucumán estará iniciando su cuarta experiencia en ese sentido. Las dos primeras fueron en 1976, en el marco de la vieja Primera B. En aquel año, el Violeta tenía un plantel cuya base era la misma del equipo más recordado de su historia, "El Holanda de la C", que en 1975 había conseguido el ascenso a la segunda división y al año siguiente hizo también una gran campaña en esa categoría que tuvo un extraño formato. Es que los ascensos se dividieron en dos hexagonales: uno a mitad de año con los equipos mejor ubicados al cabo de la primera rueda; y otro a final de año con los seis mejores de la tabla al finalizar la segunda ronda. En el primer hexagonal, disputado en junio, Villa Dálmine (3º en la primera rueda) le ganó 1-0 a Tigre (gol de Pedro Bases), pero después perdió con Los Andes, Lanús, Almagro y Platense, que con su victoria sobre el Violeta selló su ascenso a Primera y no tuvo actividad el segundo semestre del año. El segundo hexagonal se jugó en diciembre y Villa Dálmine clasificó tras terminar en cuarto lugar el campeonato. Sin embargo, en las primeras dos fechas del Reducido perdió con Los Andes y Lanús; el triunfo 4-2 contra Tigre (con goles de Martínez -2-, Benítez y Ramieri) en la tercera lo mantuvo con vida, pero después cayó 4-1 con Almirante Brown y se quedó sin chances (por eso no disputó el último encuentro ante Central Córdoba de Rosario). En ese año, la base del equipo de nuestra ciudad, dirigido por Rodolfo Bettinotti, contaba con nombres históricos como los de Eduardo "Pancho" Quinteros, Carlos "la Yegua" Morales, Adolfo "el Cabezón" Vázquez, Mario "Chivo" Contte, Pedro Bases, Antonio Lobos, Miguel Benítez y "Beto" Martínez. El tercer y último Reducido que el Violeta disputó por el ascenso a Primera División fue en 1989. Tras consagrarse campeón de la Primera B Metropolitana, Villa Dálmine se ganó el derecho a mezclarse con los mejores del Nacional B. Sin embargo, no pudo pasar la primera fase, instancia en la que fue eliminado por Colón de Santa Fe. Fue una serie a dos partidos disputada en junio, tres meses después de la finalización de la temporada de la Primera B Metro. En el primer encuentro igualaron 0-0 en Campana; pero en la revancha, jugada en el Cementerio de los Elefantes, el Sabalero se impuso con claridad: fue 4-1 con cuatro goles de Javier López (Pedro "Palito" Galván marcó el transitorio 1-2 en el inicio del segundo tiempo. En ambos partidos, Villa Dálmine, dirigido por Roberto "Pipo" Ferreiro, formó con Carlos Tallarico; José Céliz, Gustavo Balugano, Oscar Barrios, Horacio Rodríguez; Aníbal Bustos, Ricardo Martín Urán, Antonio Labonia; Roberto Fabián Cena, Pedro Julio Galván y Carlos Alberto Acuña. Hoy, ante San Martín de Tucumán, el Violeta iniciará su cuarto Reducido por el ascenso a la Primera División, con la esperanza de convertir en realidad ese sueño que nuestra ciudad ya vivió en tres oportunidades.

ÚLTIMA VEZ. EL EQUIPO DE LA TEMPORADA 1988/89 FUE EL ÚLTIMO EN DISPUTAR UN REDUCIDO POR EL ASCENSO A PRIMERA. PERDIÓ 4-1 CON COLÓN EN LA REVANCHA.

