Puerto Nuevo Vs. Claypole

Puerto Nuevo juega mañana su último partido de la temporada

ENCUENTRO Nº 33: En 32 partidos, Puerto Nuevo logró 8 victorias, Claypole venció en 12 ocasiones y se produjeron 12 empates. Puerto convirtió 34 goles mientras que Claypole anotó 42. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 15 partidos, Puerto venció 5 veces (15 goles) y Claypole ganó 2 partidos (8 goles). Empataron 8 veces. COMO LOCAL CLAYPOLE. En 17 enfrentamientos, Puerto ganó en 3 ocasiones (19 goles) y Claypole se impuso en 10 oportunidades (34 goles). Igualaron en 4 oportunidades EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El miércoles 14 de septiembre de 2016, por la 3ª fecha de la Primera D 2016/17, Puerto Nuevo ganó 1-0 con gol de Juan Peloso. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El lunes 11 de diciembre de 2017, por la 15ª fecha, Claypole se impuso 3-0 con goles de Agustín Carrera, Kevin Juan y Gastón Aranda. APOSTILLAS: Dos partidos sin ganar lleva Puerto Nuevo sobre Claypole con dos derrotas consecutivas. Como local, 3 juegos sin caídas, con dos triunfos y una igualdad. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL PRIMER ENCUENTRO LOCAL Fue el 26 de octubre de 1996, por la 7ª fecha del Torneo Apertura de la Primera 1996/97: PUERTO NUEVO 0 - CLAYPOLE 0 . PUERTO NUEVO: Luciano Menón; Mauro Ahumada (Carlos Jáuregui), Daniel Pantano, Claudio Colarussa y Cristian Pérez; Damián Rivas Karlic (Gastón De Armas), Nolberto Miño, Rubén Alvarez Chacón y Juan Gamarra; Sebastián Bentiboglio (Fabián Gamboa) y Martín Monteagudo. DT: Carlos Alberto Pérez. SUPLENTES: Berdún y Mariano Tamburini. CLAYPOLE: Saranzotti; Ernesto Acuña, Leiva, Etchelecú y Eladio Gallo; Osuna (Gorgerino), Parella, Roberto Agüero (Carlos Gutiérrez) y Omar Guerrero; Cristian Gallo y Juan Ayala (Ariel Pérez). DT: Antonio De Gregorio. SUPLENTES: Freiler y Arce. GOLES: no hubo. CANCHA: Villa Dálmine ARBITRO: Mauro Walter TERCERO: Puerto Nuevo 1 (Leandro Tamburini) - Claypole 1.

