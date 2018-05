Rincón Tuerca

FORMULA UNO: La categoría mas importante del mundo está desarrollando durante este fin de semana otra carrera del campeonato con el Gran Premio de Azerbaiyá. Televisa Fox Sport desde las 9 horas. RESULTADOS: En reciente nota televisiva el zarateño Cristian Iglesias actualmente corriendo picadas dejó entrever que de su paso por la categoría Alma tiene el mejor de los recuerdos y le hubiese gustado estar en la Clase Dos a bordo de un Fiat Uno. SEGUIR: La idea del equipo de Carlos Debesa junto a Pablo Copetti participan en la carrera internacional de Sudamerica para seguir buscando lo ideal para el próximo Dakar que es la meta que se propusieron. SUEÑO: El sueño del píloto es poder hacer toda la temporada pero los presupuestos no están dados y el representante de Zárate aún no se puede sumar a los chasis del Regional donde ya corrió en su momento. Cuentan que el auto está casi listo para tirarlo a la pista. TC MOURAS: La categoría visita una vez más el autódromo de La PLata para llevar adelante otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. Televisa desde las once de la mañana la TV Pública a traves del programa "Carreras Argentinas". GANAR: La categoría Mx del Norte de Motocross pasó por el circuito de Zárate donde el pibe de Zárate Valentino Lacognata ganó su carrera en la clase Debutantes donde el hijo de Diego sigue los pasos de su padre. QUEBRADURA: A propósito de Diego Lacognata no pudo ser de la partida ante la quebradura en una de sus muñecas le imposibilitó ser de la partida con su flamante moto. PODIO: Continuando con el motocross el campanense Marcos Garrido el joven talentoso finalizó en la categoría 85cc en el segundo puesto volviendo a tener otro podio con la preparación de la moto por parte de su padre y el asesoramiento de Carlos Debesa. TC PISTA MOURAS: Nueva presentación de la categoría en este fin de semana en el autódromo platense. Televisa desde las once de la mañana la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". TRIUNFO: El que obtuvo en el autódromo capitalino Federico Santucci en el TC del Oeste lo que lo pone de cara a pelear el campeonato. ENVION: La buena performance de Pablo Savastano en la Clase Tres de Alma donde viene de ganar fue un envión para hacer toda la temporada donde ahora lidera el campeonato. ESPERAR: Como era de esperar las cuestiones económicas van dejando su sellos en el automovilismo zonal donde si bien para el arranque hubo muchos autos lastimosamente se van bajando de la alta competencia. Ya las categorías detectaron este tema y se empieza a trabajar en estas cuestiones. DAKAR: Aunque en un principio se pensó que el Dakar no estará el próximo año en nuestro país por estas horas se está negociando para que siga como se esperaba de parte de los organizadores que tienen a cargo esta competencia tan particular donde se espera llegar a buen puerto con este tema. SUPER TC 2000: En el autódromo general San Martín en la provincia de Mendoza la categoría llega este fin de semana para desarrollar la primera de las carreras especiales que provoca en su calendario. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a traves del programa "Carburando". PELEA: El retorno a la alta competencia por parte de Pablo Clerici fue de la mejor manera donde en la categoría Kart Plus viene de ganar en su clase y se mete en la pelea de un nuevo campeonato. AVANZAR: Andrés Romero sigue avanzando en la comercialización de repuestos para motos y motonetas de todos los tiempos en su local de la calle Félix Pagola 731 en la vecina ciudad de Zárate donde además trabajan con su abanico de productos para el Karting. FORMULA METROPOLITANA:

La categoría Escuela del Automovilismo Zonal encara este finde semana otra fecha de su calendario con su habitual parque de autos. Televisa desde las once de la mañana la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". VOLV ER: Finalmente despues de unreceso obligado volvió a la alta competencia Juan Pablo Galliano con su Cupecita a la Clase "A" del TC Bonaerense con todo su equipo. TERMINAR: El retorno fue en el autódromo de Dolores en una carrera con pilotos invitados donde Juan Pablo terminó décimoprimero y su piloto invitado Díaz arribó en el quinto lugar sumando puntos para el campeonato. AMIGO: Esta vuelta a la actividad provocará que el estilista masculino Marcelo Caferro pueda volver a las carreras para estar junto a su amigo como lo hizo en temporadas anteriores. Dicen que el peluquero ya tiene un motivo más para los fines de semana ¡Mira vos! FÓRMULA RENAULT: La fábrica de talentos desarrolla este fin de semana otra fecha del certamen en el autódromo general San Martín en la provincia de Mendoza. Televisa desde las diez y treinta de la mañana Canal Trece a través del programa "Carburando". SUEÑO II: El sueño de recuperar la Fórmula Uno en nuestro país se puede llegar a concretar para el año 2020. Ya hay gestiones y sobre diez puntos claves ya ocho fueron bien negociados y avanzan con el proyecto. IDEAS: Desde el gobierno se trabaja para este emprendimiento y la idea es hacerlo en el autódromo capitalino donde se deberá desarrollar un trabajo profundo y costoso para entar a la altura de semejante inversión que todos los interesados deberán apostar. SONDEO: Lo concreto es que desde el gobierno se hizo un sondeo con el público en general y el resultado no dio positivo porque la gente no está de acuerdo con semejante inversión en un momento que el país requiere de otras necesidades más importantes que una carrera de Fórmula Uno. Será cuestión de esperar como se van dando las negociaciones. GT 20000: La categoría visita el autódromo platense para desarrollar otra fecha del campeonato durante este fin de semana donde utilizarán el circuito más corto. RALLY MUNDIAL: Por otra fecha del campeonato este fin de semana se está corriendo en la provincia de Córdoba donde finaliza en el día de hoy. SUMAR: Otro piloto local se puede sumar al Rally Federal cuando la categoría corra en Campana, el interesado ya averiguó el costo para alquilar un auto y parece que el número le va y por estos días está en plena negociaciones. Sus antecedentes hablan de su paso por la Categoría Alma. PROMESA: En el arranque del año parecía que las dos categorías de Karting iban a correr juntas pero algo sucedió entre los dirigentes que provocó que todos terminen peleados a tal punto que ni se hablan, no se saludan y quedó una promesa a cumplir ¡que no cunda el pánico! PRESTIGIO: La hija del Kartista Silvestre Gallo dejó establecido que se dedicará al estudio y para esto Irina con su capacidad dejo bien acentado los prestigios de Campana donde fue premiada con el puntaje más alto y recibió un reconocimiento a nivel nacional. Inteligente como los abuelos vio! REFORMAS: Hay una intensión de realizar reformas en el museo del Automóvil y en días pueden comenzar los trabajos donde se modificarán algunos sectores para una mayor comodidad para los visitantes al mismo que va en pleno crecimiento. DESAFÍO ABARTH: La monomarca visita el autódromo de Mendoza para concretar otra fecha del presente calendario. Televisa desde las diez y treinta de la mañana Canal Trece a través del programa "Carburando". HABILITADO: Tras tantas idas y venidas con la reparación de las obras desarrolladas de San Nicolás fue habilitado para hacer carreras y ya se confirmó que la última competencia del año por parte del Turismo Carretera se desarrollará en el circuito mencionado. INAUGURACIÓN: La decisión se logró algunos días atrás y el super TC2000 también confirmó su carrera el venidero 7 de agosto en el autódromo Nicoleño lo que será la inauguración del mismo y un apoyo para quienes tienen a su cargo tal escenario ¡Bienvenido! TC RÍO PLATENSE: La categoría visita el autódromo de La Plata durante este fin de semana con otro parque interesante de autos donde desde las quince y treinta largan la final utilizando el circuito más largo. CONFIRMAR: El próximo 20 de mayo en el Circuito de Bragado la categoría de motocross Mx del Norte confirmó su segunda fecha del presente calendario.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: