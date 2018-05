Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del domingo, 06/may/2018. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del domingo, 06/may/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

RUMBO A MARTE: La misión InSight de la NASA despegó este sábado desde el Space Launch Complex-3 en la Base Aérea Vandenberg, en California, y se dirige hacia Marte.- MARCHA CONTRA TARIFAS: Movimientos sociales, políticos y autoconvocados iniciaron este sábado una convocatoria en las redes sociales.- ALGO "NO FUNCIONA": De Mendiguren, sostuvo que "está claro que hay algo de fondo que no está funcionando".- VISITA PRESIDENCIAL: Mauricio Macri junto a su esposa visitó este sábado a la policía Rocío Villareal.- RENUNCIA EN LA DAIA: la institución judía le pidió la renuncia a su presidente, Ariel Cohen Sabban.- MARCHA CONTRA TARIFAS Movimientos sociales, políticos y autoconvocados iniciaron este sábado una convocatoria en las redes sociales para una manifestación el miércoles frente al Congreso, con el objetivo de apoyar le proyecto de la oposición para frenar la suba de tarifas. Los mensajes en las redes sociales indicaban que la concentración será a las 18:00 en la esquina de Avenida Rivadavia y Callao, frente al Congreso de la Nación, donde la oposición intentará avanzar contra la política tarifaria oficial. ALGO "NO FUNCIONA" El diputado del Frente Renovador, José Ignacio de Mendiguren, sostuvo que "está claro que hay algo de fondo que no está funcionando" en la política económica del Gobierno. "La economía real tiene inconvenientes en la balanza comercial, en la fuga de capitales, está claro que hay algo de fondo que no está funcionando", remarcó en declaraciones a radio Mitre. "No se puede tapar la Argentina real, lo más preocupante es que se nieguen todos los problemas", criticó. VISITA PRESIDENCIAL El presidente Mauricio Macri junto a su esposa Juliana Awada visitó este sábado a la policía Rocío Villareal quien permanece internada tras haber sido baleada el pasado lunes al resistir el intento de copamiento de la comisaría de San Justo. La visita presidencial fue confirmada por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, quien también concurrió a la Clínica Fitz Roy a ver a la joven sargento de 25 años que esta semana fue ascendida al cargo de subteniente. "Estuvimos con el presidente y su esposa y realmente la vemos muy bien, con mucha fuerza y ganas. El presidente le manifestó el acompañamiento que tiene ella y su familia", comentó el ministro. RENUNCIA EN LA DAIA La DAIA - la representación política de la colectividad judía argentina - le pidió la renuncia a su presidente, Ariel Cohen Sabban. La renuncia se hará efectiva a primera hora del lunes y será reemplezado por el actual presidente primero de la entidad, Alberto Indij. El pedido de renuncia se originó a partir de hechos que habrían ocurrido durante un encuentro de Cohen Sabban, de la ortodoxia judía, en el domicilio de la actriz Esmeralda Mitre. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas explicó que la salida de su presidente, por pedido del Consejo Directivo, es "en razón de hechos de público conocimiento que deberán esclarecerse". RUMBO A MARTE La misión InSight de la NASA despegó este sábado desde el Space Launch Complex-3 en la Base Aérea Vandenberg, en California, y se dirige hacia Marte, adonde está previsto que aterrice dentro de seis meses para estudiar el origen y la composición interna de ese planeta. La naves de seis metros de largo y 700 kilos, aterrizará en un área arenosa de Elysium Planitia, una región de volcanes extintos cerca del ecuador del planeta. Recogerá datos a través de tres instrumentos: un sismómetro, un dispositivo para medir el movimiento de rotación de Marte y un sensor de flujo de calor.



