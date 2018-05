En este artículo vamos a tratar el Síndrome de Piernas Inquietas (enfermedad de Willis-Ekbom) que es una afección de origen neurológico que se considera que afecta, con distintos grados de severidad, hasta una de cada diez personas. Esta condición afecta más frecuentemente, aunque no exclusivamente, a las mujeres. Este trastorno del sueño se caracteriza por la necesidad irresistible de mover las piernas -y en algunos cuadros también los brazos- durante el sueño. La persona con piernas inquietas no siempre es conciente de los movimientos realizados aunque pueden producir dificultad para dormir, lo que puede acarrear síntomas tales como somnolencia, baja energía, irritabilidad y depresión. En cuanto a las causas, en muchos casos puede deberse a la falta de hierro en la sangre, o a medicación. Puede también familias en las que varios miembros padecen de la misma condición. ¿Qué síntomas pueden tener las personas con piernas inquietas? No todo movimiento de piernas o brazos durante el sueño es considerado parte de este cuadro, es importante considerar si: Los síntomas son más severos y no ocurren o son escasos en la mañana (aunque en casos severos puede ocurrir también durante el día). La necesidad de mover las piernas o brazos generalmente se asocia con una sensación dolorosa, de quemazón, pinchazo, cosquilleo, adormecimiento u otra sensación displacentera o inusual. Estas sensaciones comienzan luego de un período de relajación o de estar quieto, y durante el sueño. Luego del movimiento hay un alivio temporario de las piernas o brazos. ¿Qué hacer en ese caso? En estos casos es importante no esconder los síntomas ya que un tratamiento efectivo puede mejorar notablemente la calidad de vida. Lo recomendable es realizar una consulta con un médico quien hablará con usted sobre sus hábitos de sueño y se su uso de tabaco, cafeína, alcohol o medicación para dormir. Se le preguntará también sobre sus síntomas diurnos que podrían indicar también un trastorno del sueño. También es posible que se le programe un estudio de sueño que recopilará datos sobre sus movimientos durante el sueño. En cuanto al tratamiento, el mismo depende de la causa, y el mismo puede consistir en cambios en el estilo de vida, suplementos de hierro o en algunos casos medicación. Los mismos pueden disminuír la severidad e incluso la cantidad de noches con mal descanso por este síndrome. Dra. Rocio Ubiria MN:153.368 MP: 551830 www.sueño.com.ar



Síndrome de Piernas Inquietas

