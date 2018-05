SE DEFINE EL ÚLTIMO SEMIFINALISTA Desde las 21.10 horas, Almagro recibe a Agropecuario de Carlos Casares. Esta noche se definirá el último semifinalista del Reducido del Nacional B cuando Almagro reciba a Agropecuario de Carlos Casares, que está obligado a ganar para avanzar. Las otras series se definieron, al igual que San Martín vs Villa Dálmine, por ventaja deportiva. Es que Brown de Adrogué igualó sin goles como local ante Atlético Rafaela, mientras que Sarmiento de Junín también festejó por el mismo resultado frente a Instituto de Córdoba. Así, en caso de pasar Almagro, el Tricolor se medirá con Sarmiento (J), mientras que Brown jugará con San Martín. En tanto, si clasifica Agropecuario, los de Carlos Casares se enfrentarán a San Martín, mientras que los de Adrogué jugarán con Sarmiento. Empató 3-3 como visitante frente a San Martín de Tucumán, que llegó a la igualdad definitiva en el tercer minuto de adicionado y avanzó por la ventaja deportiva. El Violeta comenzó ganando 2-0 y jugó los últimos 15 minutos con un hombre menos. Nada para reprocharse. Ante 30 mil personas, bajo la lluvia, con tres bajas significativas, con la ventaja deportiva en contra y jugando los últimos 15 minutos con un hombre menos, Villa Dálmine se entregó al máximo en Tucumán y le regaló a sus simpatizantes una actuación que quedará en el recuerdo. Y que muy cerca estuvo de dejarlo entre los semifinalistas del Reducido por el segundo ascenso a Primera División. Esa imagen de los jugadores Violetas derrumbados dentro de su área tras el gol Juan Galeano a los 48 minutos del segundo tiempo es "la" escena del encuentro y la muestra cabal de la desilusión de un equipo que dejó todo y que dio batalla en un escenario totalmente adverso. Y que ni siquiera fue derrotado, porque San Martín festejó el 3-3 solo porque existió una ventaja deportiva que no hizo más que ampliar la sensación de injusticia respecto a lo ocurrido en La Ciudadela. Es que el equipo de nuestra ciudad jugó un gran primer tiempo que supo coronar con una efectividad ofensiva que extrañó demasiado en alguna parte del campeonato, pero que recuperó en el momento más caliente. Sin embargo, con dos goles de diferencia a su favor, terminó sucumbiendo a la presión de elenco y el escenario tucumano y, por ello, pasó todo el segundo tiempo refugiado en su campo, muy cerca de su área. Así, cuando a los 36 minutos del complemento, el experimentadísimo Claudio Bieler marcó el 2-2 ante un Villa Dálmine que ya jugaba con diez hombres por expulsión de Cristian González, todo parecía liquidado. Pero no: el corazón Violeta volvió a relucir en ese infierno tucumano, Ramiro López marcó el 3-2 y San Martín debió volver a empujar y empujar para llegar a ese 3-3 agónico que castigó injustamente a los dirigidos por Felipe De la Riva. Las muestras de cariño y reconocimiento que se sucedieron post partido para los jugadores y el cuerpo técnico sean, quizás, el premio consuelo para un plantel que cumplió con los objetivos que se propuso para esta temporada y que, hasta el último segundo de la batalla de Tucumán, mantuvo ilusionados a todos sus seguidores con el mejor de los sueños. Y que dejó, una vez más, el nombre de Villa Dálmine bien arriba en este súper competitivo Nacional B. EL PARTIDO Con Marcos Martinich en lugar del lesionado Juan Celaya en la zaga central; y con Federico Jourdan y Ramiro López en reemplazo de los suspendidos Renso Pérez y Nicolás Sánchez; Villa Dálmine saltó al campo de juego de La Ciudadela con un esquema 4-3-1-2 que tenía a López por derecha, Rivadero por izquierda y a Jourdan como enganche. La idea de De la Riva era presionar alto, por delante de la mitad de la cancha, a un equipo que por la ventaja deportiva con la que contó a su favor salió a especular en el arranque del juego. Entonces, mientras San Martín quiso ver qué proponía la visita, el Violeta se fue adueñando del juego por la tarea de su mediocampo. A los 6 minutos, un remate de Jourdan obligó a una firme respuesta de arquero Arce; y a los 9, los volantes de Villa Dálmine toquetearon el balón por izquierda y con el acople de Sapetti, terminaron generando un tiro de esquina que derivaría en la apertura de marcador: jugaba preparada para defectuoso remate de López que se transformó en asistencia a Burzio, quien definió con frialdad ante el achique de Arce. El equipo de De la Riva manejaba los tiempos y sólo sufría con los movimientos de Bieler, quien se tiraba unos metros atrás, pivoteaba y lograba hacer ancho el campo de juego para incorporar a Busse y Rodríguez al ataque. De hecho, una gran asistencia suya para Rodríguez a los 22 terminó con una definición que el travesaño de Perafán impidió que se convierta en el empate. Increíblemente, de esa acción (primera llegada clara del local), nació el segundo tanto Violeta, porque en el contragolpe, López le cruzó un bochazo a Burzio, quien le ganó a Espíndola López, se escapó por izquierda y mandó el centro bajo que desvió Córdoba, obligando a Arce a dar un rebote que Marcos Rivadero convirtió en el 2-0 para sorpresa de las 30 mil almas que colmaron La Ciudadela. Esa ventaja inesperada jugó en el inconsciente del equipo de nuestra ciudad, que fue pasando del 4-3-1-2 a un 4-5-1 que terminaba mostrando a los once jugadores en su propio campo. Así, Villa Dálmine se fue desentendiendo de la tenencia del balón y comenzó a cerrarse en su terreno, ofreciéndole el espacio necesario a San Martín para presionarlo. Igualmente, en ese primer tiempo, el Santo no mostró ni la lucidez ni el ímpetu como para someter al Violeta. De hecho, su mejor situación en esos 20 minutos finales fue un tiro libre de Bieler que Perafán resolvió de gran forma, abajo contra su palo derecho. Para el segundo tiempo, el equipo de nuestra ciudad mantuvo esa postura final y retrasó demasiado sus líneas, al tiempo que San Martín (con Franco Costa por Serrano) salió con la enjundia que el encuentro y sus 30 mil hinchas le reclamaban. Entonces, Villa Dálmine fue pura resistencia, puro aguante. Pero claro: no restaban diez minutos, sino todo un tiempo por delante. Por eso, la sensación siempre fue la misma: en cuanto cayera el primer gol, difícilmente pudiera sostenerse. Claro está, tuvo algunas situaciones que podrían haber cambiado el rumbo del juego. Una corrida de Jourdan para el 3-0; un remate de Córdoba que por centímetros no se transformó en el 3-1; y hasta una escapada de Durán que ilusionó con el 4-2 en el cierre. Pero lo cierto es que el contragolpe casi no le funcionó al Violeta y, por eso, después que San Martín despilfarrara algunas oportunidades muy claras (dentro del área chica, Rodríguez perdió un gol con el arco libre), De la Riva apostó aún más a esa resistencia con el ingreso de Falcón por Jourdan a los 22 minutos. El local no solo ponía toda su gente en situación ofensiva, sino que además era paciente y encontraba espacios entre líneas.Por eso lograba manejar el balón en las inmediaciones de área de Perafán, que trataba de demorar cada intervención (se ganó la amarilla rápidamente). Sin embargo, curiosamente, el descuento de San Martín llegó por un largo pelotazo del arquero Arce que corrió Bieler (¿adelantado?) y que terminó definiendo con mucha frialdad el ingresado Costa. Iban 27 minutos y La Ciudadela explotó. Literalmente. Encima, cuatro minutos después, González le entró muy duro a Costa sobre un costado y el árbitro Echavarría le mostró la roja directa. Rápidamente, De la Riva mandó a Cherro a la cancha (por Burzio) para rearmar la zaga central, pero el daño ya estaba hecho. Un centro de Busse ante la pasividad de Rivadero encontró solo a Bieler, quien cabeceó abajo, entre las piernas de Perafán, para establecer el 2-2 que, a los 36 minutos de ese segundo tiempo, daba la sensación de ponerle punto final a la ilusión Violeta. Necesitado de un gol, a los 38, De la Riva desarmó la zaga central (salió Martinich) para el ingreso de Durán. Y a los 39, Cherro ganó en lo alto una pelota parada y tras el rebote en el palo apareció Ramiro López para empujar el balón de cabeza y silenciar nuevamente a toda La Ciudadela. Sí: con uno menos, Villa Dálmine se ponía nuevamente arriba en el marcador. Y se alistó a defender esos minutos finales, con Papa junto a Cherro en la zaga central y Falcón como único 5. La épica parecía posible. Incluso, a los 42, Durán escapó por izquierda con Córdoba por el centro, pero al llegar al área y tras ser desestabilizado por un defensor, terminó definiendo muy suave y a las manos del arquero. Y un minuto después, Benegas lo cortó justo en el borde del área en otra corrida que nació por la izquierda. Llegaron los cinco minutos que adicionó Echavarría y, cuando todo era desesperación, de un lado y del otro, a los 48, se dio esa jugada que derrumbó el sueño Violeta. Primero la sacó Sapetti en la línea; después, en la arremetida, Perafán no pudo enviarla al córner contra el travesaño; y en el último rebote, Bieler la metió al medio por donde llegó Galeano para rematar entre varios jugadores y desatar el delirio en todo el estadio. Los jugadores de Villa Dálmine, extenuados, quedaron desplomados dentro del área. Se les escapaba un partido en el que habían dejado todo. Y más también. Por eso, no tiene nada que reprocharse. SÍNTESIS DEL PARTIDO SAN MARTÍN (3): Ignacio Arce; Rolando Serrano, Esteban Espínola López, Ismael Benegas, Maximiliano Martínez; Walter Busse, Alejandro Altuna, Juan Galeano, Matías García; Gonzalo Rodríguez y Claudio Bieler. DT: Rubén Forestello. SUPLENTES: Cristian Correa, Francisco Oliver, Diego Martinez, Lucas Bossio, Damián Arce, Sergio González y Franco Costa. VILLA DÁLMINE (3): Martín Perafán; Franco Flores, Cristian González, Marcos Martinich, Leandro Sapetti; Ramiro López, Gonzalo Papa, Marcos Rivadero, Federico Jourdan; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. DT: Felipe de la Riva. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Renzo Alfani, Nicolás Cherro, Federico Recalde, Horacio Falcón, Francisco Nouet y Favio Durán. GOLES: PT 10m Pablo Burzio (VD) y 24m Marcos Rivadero (VD). ST 27m Franco Costa (SM), 36m Claudio Bieler (SM), 39m Ramiro López (VD) y 48m Juan Galeano (SM). CAMBIOS: ST Costa x Serrano (SM), 22m Falcón x Jourdan (VD), 32m Cherro x Burzio (VD), 38m Durán x Martinich (VD), 40m S. González x Espínola López (SM) y 49m Bossio por Rodríguez (SM). AMONESTADOS: Serrano y Martínez (SM). Flores y Perafán (VD). EXPULSADO: ST 31m Cristian González (VD). CANCHA: San Martín. ÁRBITRO: Pablo Echavarría.

LOS ROSTROS DE PAPA Y JOURDAN LO DICEN TODO. EL VIOLETA, QUE ESTUVO 2-0 Y 3-2 ARRIBA, SE BRINDÓ AL MÁXIMO A PESAR DE LAS BAJAS, LA LLUVIA Y LOS 30 MIL TUCUMANOS QUE TRANSFORMARON LA CIUDADELA EN UN INFIERNO.

UN FINAL INCREÍBLE. LOS JUGADORES VIOLETAS DESPLOMADOS DENTRO DEL ÁREA, MIENTRAS LOS DE SAN MARTÍN INICIAN EL FESTEJO DEL GOL QUE LES DIO LA CLASIFICACIÓN.





EUFORIA VIOLETA. RAMIRO LÓPEZ SALE A FESTEJAR EL 3-2 A LOS 39 MINUTOS DEL ST.





PUDO LIQUIDARLO. EN UNA CONTRA A LOS 42, DURÁN TUVO LA CHANCE PARA EL 4-2.





TITULARES. LOS ONCE DEL VIOLETA QUE SALIERON A LA CANCHA EN LA CIUDADELA. Final con incidentes en Tucumán Tras el pitazo final de Pablo Echavarría, en la zona del banco de suplentes de Villa Dálmine se registraron incidentes, que incluyeron empujones y golpes de puño. No quedó claro como se desataron, pero en el lugar estaba sorpresivamente el arquero de San Martín de Tucumán, Ignacio Arce, mientras que el apuntado del lado Violeta era Martín Perafán. Se vieron involucrados efectivos policiales e incluso reporteros gráficos partidarios del Santo, además de personas que no estaba claro que rol cumplían dentro de la cancha ni cómo habían llegado allí. Por esta razón, y entre golpes, discusiones y corridas, se demoró mucho la salida de los jugadores al vestuario visitante.

ENOJADOS. DE LA RIVA Y PARTE DE SU CUERPO TÉCNICO EN PLENA DISCUSIÓN.

Primera B:

Villa Dálmine dejó el corazón en una batalla en la que mereció otro final

